A tres años de haberse convertido en mamá junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte dialogó con Pronto sobre su hijo, Luca Cubero, de tres años, y la mezcla de personalidades que el niño ha heredado.

Mica, panelista de Ariel en su salsa, aseguró que Luca está “hermoso” y ya no es un "bebote", sino un niño. Lo describió como “travieso, muy pícaro, está grande, es divino” y lo calificó como “un bombón”. Incluso, utilizó una palabra para resumir su amor: “Luca es amoroso, es comestible. Esa es la palabra: es comestible”.

Al hablar sobre los rasgos que el pequeño heredó de ella, Mica confesó que Luca tiene “un poco de mi carácter porque es muy cabeza dura en muchas cosas”.

Para ejemplificar su temperamento, la actriz recordó un momento reciente: “Ayer justo estaba con un juego de ingenio que trajimos de Brasil, en el que hay que sacar un aro y veía que lo intentaba sacar, no podía y se enojaba. Pero se enojaba con bronca y sentía que era como una mini Viciconte”. Ante esta situación, Mica le dijo: “Luca, tranquilo, hay que seguir intentándolo”, pero él se sacaba hasta que lograba calmarse y resolver el juego. Por eso, con humor, la mamá exclamó: “¡Pobrecito!”.

No solo el temperamento viene de su madre. Luca también heredó de Mica “toda la parte del carácter y lo disciplinado”. La panelista detalló que el niño es ordenado: “va, ordena, pone todo en su lugar. Él necesita poner su cubierto, su vaso, su plato y tiene esas cositas que son mías”.

En contraste con el carácter, Luca heredó la parte sentimental y más demostrativa de su padre. Mica aclaró que Fabián Cubero “es más amoroso, más besuquero y toda la parte sentimental y más demostrativa la heredó del papá”.

Respecto a su vínculo con sus hermanas (hijas de Cubero), Mica afirmó que Luca “¡Las ama!”, aunque también “las vuelve locas y les hace maldades, en chiste”. El vínculo con ellas es “extraordinario”.

La dinámica entre hermanos ha mutado con el tiempo. Luca sabe “quién es cada una y para qué está cada una”. Por ejemplo, con la más grande hacen “otro tipo de actividad”, con la del medio juegan, y con la chiquitita “vos los ves que se pelean” (Sienna "lo camorrea y él le contesta").

Finalmente, Mica resaltó la devoción que las tres chicas tienen por su hermano, y viceversa. Las hermanas son muy presentes, lo cuidan y lo ayudan a hacer cosas, siendo “mucho más atentas, más cuidadoras, más mamás”. Mica Viciconte confesó que en su casa “siempre digo que hay cuatro mamás porque lo cuidan, a veces mejor que yo”. Incluso, la cuidan, ya que le dicen: “No, Luca, que te vas a golpear”. Aunque también bromeó sobre la “dinámica de casa”, señalando que le “enseñan cosas buenas y malas también, como algunas malas palabras y ahí salto yo a retarlo: ‘Luca, no lo digas’”.