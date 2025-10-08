La Justicia dictó este martes 90 días de prisión preventiva contra el hombre de 55 años detenido en la investigación por la desaparición y muerte de Daiana Mendieta, de 22 años, cuyo cadáver fue hallado en un aljibe rural en la zona de Gobernador Mansilla (Entre Ríos). Durante la audiencia de imputación formal el acusado se abstuvo de declarar, informó la fiscal Emilce Reynoso, quien lo imputó por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego.

La búsqueda de Mendieta había comenzado tras la denuncia de su familia y culminó el mismo martes con el hallazgo del cuerpo, camuflado con ramas y a unos 10 metros de profundidad. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una herida de arma de fuego.

Publicidad

Fuentes del caso señalaron que la joven salió de su casa el viernes por la noche en un Chevrolet Corsa y, tras perderse su rastro, se activó un amplio operativo de rastrillajes, entrevistas, pericias telefónicas y revisión de cámaras. El vehículo apareció abandonado con las llaves puestas a pocos kilómetros del casco urbano, lo que complicó la investigación inicial.

Los investigadores individualizaron a G. B. (domiciliado a aproximadamente un kilómetro del hogar de la víctima) como el último contacto telefónico conocido de Daiana. En el allanamiento a un galpón alquilado por el sospechoso se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. Según fuentes policiales, durante el procedimiento el detenido intentó manipular un arma y fue reducido, motivo por el que también fue imputado por resistencia/atentado contra la autoridad.

Publicidad

La medida de prisión preventiva fue dispuesta mientras continúa la instrucción penal preparatoria y se realizan peritajes forenses sobre los elementos secuestrados y las comunicaciones. El fiscal y los equipos policiales trabajan ahora en el cruce de pruebas que permitan avanzar con la imputación por el homicidio.

La noticia conmovió a la comunidad de Gobernador Mansilla. Familiares, amigas y vecinos participaron en la búsqueda y difundieron mensajes de reclamo de justicia: “Recordarte es recordar a una persona llena de vida, de sueños y de luz… Justicia por vos, justicia por todas”, publicaron allegados; otra amiga escribió en redes: “Por favor muevan el pueblo, por Daia y por cada una de nuestras hermanas… JUSTICIA POR DAIA”.

Publicidad

La causa, que investiga un presunto femicidio, continúa bajo la tutela de la Fiscalía local; las actuaciones incluyen análisis de cámaras, pericias sobre los teléfonos secuestrados y estudios balísticos vinculados a las carabinas incautadas. Las próximas etapas procesales definirán si la fiscalía formaliza cargos adicionales vinculados al homicidio en contra del detenido.