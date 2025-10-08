El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió este martes rechazar el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales. Si bien el magistrado aceptó la renuncia de Espert, quien se apartó del proceso tras quedar involucrado en el escándalo del empresario Fred Machado, sostuvo que el corrimiento propuesto por el oficialismo no se ajusta a derecho.

De esta manera, la primera candidata de la alianza La Libertad Avanza-PRO en territorio bonaerense será finalmente Karina Vázquez, conocida mediáticamente como Karen Reichardt, mientras que Santilli ocupará el segundo lugar y Gladys Humenuk el tercero. El fallo implica un revés para el Gobierno, que había apostado a reposicionar a Santilli en la cima de la nómina para fortalecer su desempeño electoral en el distrito más grande del país.

En su resolución, Ramos Padilla consideró que la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19 (que habilitaba a redefinir el orden de la lista tras una renuncia) es inconstitucional, al entender que vulnera los principios de representación y transparencia del proceso electoral.

El juez no se expidió todavía sobre la reimpresión de boletas, aunque convocó a los apoderados partidarios a una reunión para este miércoles con el fin de discutir el tema. En el Gobierno, sin embargo, dan por descontado que también será rechazado el pedido y que los bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro la Boleta Única Papel original, que mantiene la imagen de José Luis Espert como primer candidato.

La decisión judicial introduce un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo libertario, que busca reordenar su estrategia electoral en medio de las internas y de la caída en las encuestas de cara a los comicios legislativos.