La Justicia avanzó en la investigación por los al menos 60 vuelos en helicóptero que tuvieron como destino la lujosa mansión de Pilar vinculada al escándalo en la AFA y ordenó identificar quiénes pagaron esos traslados.

El juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky solicitó de manera urgente a la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR) que detalle quiénes contrataron los vuelos del helicóptero matrícula LV-FKY desde o hacia el helipuerto identificado como HNE, a partir del 25 de abril de 2025 hasta la actualidad.

El magistrado también exigió que se informe por qué medios de pago fueron abonados esos servicios, además del tipo de cobertura de siniestros con la que contaba la aeronave, la compañía aseguradora, el número de póliza, su vigencia y el alcance de la cobertura contratada.

Otro punto clave del requerimiento apunta a determinar si los pasajeros eran identificados previamente por la empresa y qué mecanismos de control se utilizaban para registrar a las personas transportadas en cada vuelo.

Además, Aguinsky pidió precisiones sobre si, según la normativa vigente al momento de los traslados, era obligatorio llevar un manifiesto con la nómina de los ocupantes. En caso de no serlo, solicitó que se explique qué método permitiría identificar a los pasajeros ante un eventual accidente.

El pedido judicial se produce luego de que el juez tomara declaración a los dos pilotos del helicóptero, quienes aseguraron que nunca transportaron pasajeros y que todos los viajes realizados fueron “vuelos de entrenamiento”.

“Si en los viajes no se consignaron pasajeros fue porque no hubo pasajeros”, afirmaron ante el magistrado. Consultados sobre la posibilidad de reconocer a integrantes de la cúpula de la AFA como eventuales ocupantes, ambos negaron poder hacerlo. “Si los veo por la calle, no reconozco a los pasajeros que transporté”, señalaron.

La investigación se centra en la propiedad ubicada en Pilar, que quedó bajo la lupa judicial por la presunta compra irregular a través de supuestos testaferros vinculados a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.