La Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan ha emitido un comunicado anunciando la apertura formal de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de Estafa, tipificado en el Artículo 172 del Código Penal Argentino.

Este expediente está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I.) Delitos Informáticos y Estafas. La pesquisa se concentra específicamente en denuncias vinculadas a las operaciones de una plataforma de inversiones denominada ZUNKETS IFC.

Según la información oficial, ZUNKETS IFC habría ofrecido a inversores "rendimientos económicos extraordinarios". Los promotores de la plataforma habrían prometido a sus usuarios ganancias diarias que oscilan entre el 2,1% y el 3% sobre el capital que hubiesen invertido.

Se ha determinado que estas inversiones se habrían promovido bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, haciendo mención específica a la moneda digital USDT.

Ante la pluralidad de personas que potencialmente podrían haber sido afectadas por esta maniobra, la Fiscalía comunica la necesidad de que los ciudadanos que hayan realizado inversiones en la plataforma ZUNKETS IFC o que posean conocimiento directo de sus operaciones, se presenten para formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para llevar a cabo este trámite, los damnificados deberán acercarse a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio dentro del territorio de la Provincia de San Juan.