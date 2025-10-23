El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será uno de los funcionarios que deje su cargo el próximo lunes, luego de las elecciones legislativas nacionales. Aunque su renuncia aún no fue formalizada en el sistema administrativo, el funcionario ya la comunicó al entorno presidencial y la decisión cuenta con el aval de Javier Milei, confirmaron fuentes oficiales.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, expresó Cúneo Libarona en diálogo con Infobae. En su entorno aseguran que la decisión “ya estaba tomada” desde hace semanas y que el ministro “se va en buenos términos” con el Ejecutivo.

Con esta salida, ya son cinco los cambios confirmados en la cúpula del Gobierno. A las renuncias de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes competirán en las elecciones, se suman las del vocero presidencial Manuel Adorni y del canciller Gerardo Werthein, quien dejó su cargo tras diferencias con parte del entorno libertario. “Cúneo se va claramente mejor que Gerardo”, ironizó un funcionario de Casa Rosada.

El abogado penalista se despide tras casi un año al frente del Ministerio, al que llegó luego de acompañar el proyecto libertario desde la campaña de 2023. En su gestión, promovió la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en distintas jurisdicciones del país y destacó haber evitado que Argentina ingresara a la “lista gris” del GAFI, organismo internacional que evalúa políticas contra el lavado de activos. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, dijo.

No obstante, su paso por el Gobierno también estuvo marcado por recortes en programas de género y derechos humanos, decisiones que generaron críticas en la oposición. Desde el oficialismo, admiten que su ministerio “ya estaba en revisión” y que Milei “planea una reestructuración integral” del área a partir del lunes.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que el asesor presidencial Santiago Caputo continuará con influencia directa sobre el Ministerio, mientras se define quién reemplazará a Cúneo Libarona. Entre los nombres en análisis figuran funcionarios de la órbita judicial y técnicos del entorno libertario.

“Me voy sin causas de corrupción, quiero vivir más y estar con mi familia”, remarcó el ministro, quien podría participar del búnker oficialista el domingo por la noche, antes de concretar formalmente su salida.