Ricardo Darín sorprendió a todos al recordar, con lujo de detalles, un episodio de alto riesgo que vivió su hijo, el también actor El Chino Darín, en su propio hogar. En una charla con Julio Leiva para el programa El Buscador, Darín se refirió a una noche que pudo ser fatal, destacando cómo su rutina de precaución salvó la vida de su primogénito.

"Se fueron a dormir todos, los perros, Florencia, el Chino, Clara, y yo, que soy más tardero, empecé a recorrer para apagar unas luces”, comenzó narrando Darín, explicando su hábito de revisar la casa antes de acostarse, una costumbre que muchas veces se define como manía o TOC, pero que en esta ocasión demostró ser vital.

Fue durante este recorrido nocturno que el actor percibió un olor anómalo. “De pronto digo qué raro, un olor a quemado. Pero era como de goma o plástico quemado”, detalló. Siguiendo el rastro de ese olor inusual y fuera de lo común, llegó hasta la habitación de El Chino Darín.

El escenario que encontró fue dramático: "Se le estaba prendiendo fuego el cuarto. Se había prendido fuego toda una instalación eléctrica, y estaba tomando el fuego por el corcho de la pared”, explicó Darín. El corcho, que el joven actor tenía con fotos y papeles, había comenzado a arder, poniendo en riesgo toda la habitación.

Lo más impactante de la revelación fue que El Chino no había notado absolutamente nada de lo que ocurría a pocos centímetros de él. "Estaba desmayado, tal como suele ocurrir con los adolescentes", soltó Ricardo, refiriéndose al profundo sueño de su hijo.

El patriarca del clan Darín concluyó su relato reafirmando la importancia de sus precauciones: "Yo hago eso, ¿viste? De revisar las llaves, las luces, todo apagado”, dejando en claro que esa manía cotidiana fue lo que evitó que un simple accidente eléctrico se convirtiera en una tragedia familiar.