El 11 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento en China sufrió una pérdida inesperada con el fallecimiento de Yu Menglong, también conocido como Alan Yu. El actor, cantante y director de videos musicales murió a los 37 años tras caer desde un quinto piso en el distrito de Chaoyang, Beijing.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por su equipo en la red social china Weibo, el incidente se produjo después de que Menglong se retirara a descansar en la madrugada, tras una reunión con amigos. Las autoridades locales descartaron cualquier implicación criminal y calificaron la caída como un accidente.

Publicidad

Las investigaciones policiales indicaron que la malla mosquitera de la ventana estaba dañada, aunque no se hallaron pruebas que sugirieran un acto delictivo. La noticia causó gran conmoción en redes sociales, posicionando rápidamente su nombre en las tendencias. Plataformas como Weibo incluso suspendieron cuentas que promovían teorías conspirativas sobre su muerte.

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang. Su carrera inició en concursos de talentos como My Show! My Style! en 2007 y Super Boy en 2010 y 2013, donde obtuvo reconocimiento a nivel nacional. Su despegue profesional llegó en 2015 con el papel del noveno príncipe en la exitosa serie web histórica Go Princess Go, que lo convirtió en uno de los actores más populares conocidos como flower boys en China.

Publicidad

Además de la actuación, Yu Menglong desarrolló una carrera musical con lanzamientos como el sencillo Just Nice y el álbum Toy, y dirigió varios videoclips. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las producciones Eternal Love (2017), All Out of Love (2018), The Legend of White Snake (2019) y Love Game in Eastern Fantasy (2024).

En total, participó en más de 20 proyectos audiovisuales, destacándose por su versatilidad en roles tanto románticos como de acción. Su partida ha dejado un vacío profundo en la industria del entretenimiento, y sus seguidores dentro y fuera de China lo recuerdan por su talento y carisma.