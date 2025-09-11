Huarpe Deportivo > Agenda
Vuelve el Torneo Clausura: qué se juega cada equipo en la fecha 8
POR REDACCIÓN
El Torneo Clausura 2025 retoma la acción con la fecha 8, luego de la pausa por la doble jornada de Eliminatorias. Todos los equipos afrontan compromisos decisivos: algunos para acercarse a la clasificación a copas internacionales en la tabla anual, otros para aferrarse a la permanencia.
El inicio será este jueves a las 20 horas con Belgrano recibiendo a San Martín de San Juan en Alberdi, un choque clave por la permanencia y la tabla anual. Los sanjuaninos, dirigidos por Leandro Romagnoli, marchan últimos tanto en promedios como en la general, y un triunfo los haría superar a Aldosivi.
El viernes habrá doble atractivo: Riestra contra Central Córdoba en el Bajo Flores a las 14:30, con el Malevo afianzado en puestos de Sudamericana, y el clásico entre Racing y San Lorenzo en Avellaneda a las 19 horas. La Academia busca cortar una racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el Ciclón, pese a su crisis institucional, se mantiene en la pelea. A la misma hora, Huracán recibirá a Vélez, con el Globo buscando consolidarse en zona de copas y el Fortín pensando en los cuartos de Libertadores ante Racing. La jornada se cerrará a las 21:15 con Newell’s–Atlético Tucumán y Lanús–Independiente Rivadavia, partidos decisivos para meterse en playoffs.
El sábado comenzará con Godoy Cruz vs. Barracas Central a las 14:30 en Mendoza, seguido por Independiente ante Banfield a las 16:45, un duelo que marcará la vuelta del Rojo al Libertadores de América tras los incidentes con Universidad de Chile. Más tarde, a las 19, Estudiantes recibirá a River, líder absoluto e invicto, en un partido que también servirá de previa para sus compromisos de Libertadores. La jornada culminará con el choque de necesitados: Sarmiento vs. Aldosivi a las 21:15 en Junín, duelo directo por la permanencia.
El domingo abrirá con Gimnasia–Unión e Instituto–Argentinos Juniors, ambos a las 15 horas, con los equipos buscando meterse en playoffs. A las 17:30, en Arroyito, llegará uno de los platos fuertes: Rosario Central vs. Boca, con ambos compartiendo la misma cantidad de puntos en la tabla anual y peleando por clasificar a la Libertadores. A las 20 horas, se jugarán dos encuentros en simultáneo: Tigre vs. Talleres, clave por la permanencia y la Sudamericana, y Defensa y Justicia vs. Platense, con el Halcón intentando acercarse a copas internacionales y el Calamar ya clasificado a la Libertadores 2026.
