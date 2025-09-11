Publicidad
Vuelve el Torneo Clausura: qué se juega cada equipo en la fecha 8

La pelota vuelve a rodar en la Liga Profesional. River, líder absoluto, buscará sostener su invicto, mientras que equipos como San Martín de San Juan, Aldosivi y Talleres luchan por escapar del fondo. La fecha también trae clásicos de peso como Racing–San Lorenzo y Rosario Central–Boca.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Belgrano de Córdoba recibirá este jueves a San Martín de San Juan, en el partido que marcará el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura. (Foto gentileza)

El Torneo Clausura 2025 retoma la acción con la fecha 8, luego de la pausa por la doble jornada de Eliminatorias. Todos los equipos afrontan compromisos decisivos: algunos para acercarse a la clasificación a copas internacionales en la tabla anual, otros para aferrarse a la permanencia.

El inicio será este jueves a las 20 horas con Belgrano recibiendo a San Martín de San Juan en Alberdi, un choque clave por la permanencia y la tabla anual. Los sanjuaninos, dirigidos por Leandro Romagnoli, marchan últimos tanto en promedios como en la general, y un triunfo los haría superar a Aldosivi.

El viernes habrá doble atractivo: Riestra contra Central Córdoba en el Bajo Flores a las 14:30, con el Malevo afianzado en puestos de Sudamericana, y el clásico entre Racing y San Lorenzo en Avellaneda a las 19 horas. La Academia busca cortar una racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el Ciclón, pese a su crisis institucional, se mantiene en la pelea. A la misma hora, Huracán recibirá a Vélez, con el Globo buscando consolidarse en zona de copas y el Fortín pensando en los cuartos de Libertadores ante Racing. La jornada se cerrará a las 21:15 con Newell’s–Atlético Tucumán y Lanús–Independiente Rivadavia, partidos decisivos para meterse en playoffs.

El sábado comenzará con Godoy Cruz vs. Barracas Central a las 14:30 en Mendoza, seguido por Independiente ante Banfield a las 16:45, un duelo que marcará la vuelta del Rojo al Libertadores de América tras los incidentes con Universidad de Chile. Más tarde, a las 19, Estudiantes recibirá a River, líder absoluto e invicto, en un partido que también servirá de previa para sus compromisos de Libertadores. La jornada culminará con el choque de necesitados: Sarmiento vs. Aldosivi a las 21:15 en Junín, duelo directo por la permanencia.

El domingo abrirá con Gimnasia–Unión e Instituto–Argentinos Juniors, ambos a las 15 horas, con los equipos buscando meterse en playoffs. A las 17:30, en Arroyito, llegará uno de los platos fuertes: Rosario Central vs. Boca, con ambos compartiendo la misma cantidad de puntos en la tabla anual y peleando por clasificar a la Libertadores. A las 20 horas, se jugarán dos encuentros en simultáneo: Tigre vs. Talleres, clave por la permanencia y la Sudamericana, y Defensa y Justicia vs. Platense, con el Halcón intentando acercarse a copas internacionales y el Calamar ya clasificado a la Libertadores 2026.

