El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su firme defensa de la educación pública ante el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial manifestó: "Lamento que el presidente haya vetado la ley de financiamiento universitario. Para miles de jóvenes del interior, la universidad pública es la primera y muchas veces la única oportunidad de acceder a educación pública, gratuita y de calidad".

En el marco del homenaje por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, Orrego destacó la paradoja temporal de esta decisión: "Que este veto suceda precisamente en el marco del Día del Maestro, evocando la figura de Sarmiento, es una paradoja difícil de explicar". Reafirmó el legado histórico de la provincia al señalar: "En San Juan, tierra de Sarmiento, sabemos bien que la educación es el motor del progreso".

El gobernador, quien se declaró egresado de la universidad pública, enfatizó el valor igualador de la educación superior: "Como tantos argentinos, valoro el rol que cumple en la construcción de igualdad de oportunidades". Y añadió: "La universidad pública es una institución que debemos preservar, mejorar y seguir desarrollando. Es una apuesta estratégica al futuro de nuestro país y a los sueños de miles de familias".

Orrego destacó las acciones concretas de su gestión en materia educativa, mencionando el programa de alfabetización provincial y el plan de transformación de la escuela secundaria. "Reactivamos más de 300 escuelas que estaban en mal estado e inauguramos nuevos establecimientos", detalló, subrayando el compromiso de su gobierno con el sistema educativo público.

Respecto al veto presidencial, el gobernador mantuvo su posición crítica mientras confirmó que mantiene comunicación con el gobierno nacional, aunque aclaró que aún no ha sido convocado específicamente para tratar este tema. Orrego concluyó reivindicando el modelo educativo sarmientino: "Todo comienza por los bancos más humildes de la escuela y de ahí se forja la patria", estableciendo así una clara postura provincial frente a las recientes medidas nacionales que afectan al financiamiento educativo.