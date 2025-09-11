La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización de dos marcas de aceite de oliva extra virgen luego de identificar irregularidades sanitarias que ponen en riesgo la salud pública.

Mediante las resoluciones 6677/2025 y 6678/2025 publicadas en el Boletín Oficial, se ordenó el retiro inmediato de los aceites “Campos de Arauco - Oliva” y “Arauco - Artesanal de La Rioja”. Ambos productos presentaban etiquetas con registros sanitarios vencidos, inexistentes o pertenecientes a otras empresas, incumpliendo la Ley 18284 y el Código Alimentario Argentino.

Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmaron que los números de Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) y Registro Nacional de Establecimientos (RNE) indicados en los envases no correspondían a los productores declarados. Además, se constató que los domicilios fiscales señalados no contaban con habilitación para la fabricación de dichos aceites.

Autoridades bromatológicas de las provincias de La Rioja, Formosa y San Luis corroboraron que los registros sanitarios informados no fueron emitidos oficialmente, lo que implica que estos productos circulaban de manera ilegal.

ANMAT detalló en el anexo de sus resoluciones las diferencias entre los aceites originales y las unidades falsificadas, que incluyen no solo la documentación irregular, sino también alteraciones en las especificaciones técnicas y textos de las etiquetas.

Los productos afectados

- Aceite de oliva extra virgen marca Campos de Arauco - Oliva, RNPA N° 03004315-8, RNE N° 03000166.

- Aceite de oliva virgen extra marca Arauco - Artesanal de la Rioja, prensado en frío, Clásico, envase de 500 ml, envasado en septiembre de 2024, con RNP 19012011 y RNE 09052008.

Desde ANMAT recomendaron a los consumidores que, si cuentan con productos que presenten las características señaladas, contacten a las autoridades de control enviando un correo a pesquisa@anmat.gob.ar con una descripción detallada y fotografías del envase.