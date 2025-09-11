Los fideos caseros, también conocidos como tallarines, son un plato que no solo encanta por su sabor, sino que evoca recuerdos de las reuniones familiares tradicionales.

Para elaborar esta receta se requieren únicamente cuatro ingredientes básicos y accesibles en cualquier cocina. La elección de la salsa queda a gusto del cocinero, pudiendo optar por opciones clásicas como la bolognesa, al pesto o una salsa blanca.

Ingredientes

2 tazas de harina común

2 huevos grandes

1/2 cucharadita de sal

Agua en cantidad necesaria

El proceso comienza mezclando la harina con la sal en un recipiente amplio. Se forma un hueco en el centro donde se incorporan los huevos, que se baten con un tenedor mientras se integran gradualmente con la harina hasta obtener una masa espesa.

Luego, se agrega agua poco a poco mientras se amasa para lograr una masa suave y homogénea. Si la mezcla queda seca, se añade más agua; si resulta pegajosa, se incorpora un poco más de harina. La masa debe quedar lisa y elástica tras unos minutos de amasado.

La masa se divide en porciones que se estiran con un rodillo hasta obtener un grosor delgado y uniforme. Posteriormente, se cortan los fideos con un cuchillo afilado o con una máquina para pasta y se dejan secar sobre un paño limpio durante al menos 30 minutos antes de cocinarlos.

Para la cocción, se hierve agua con sal en una olla grande y se sumergen los fideos, que deben cocinarse hasta que comiencen a flotar y estén al dente. Finalmente, se escurren y se sirven acompañados de la salsa preferida.