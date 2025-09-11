Policiales > En 25 de Mayo
Un delincuente con pedido de captura fue detenido por robarle la bicicleta a una menor
POR REDACCIÓN
Personal policial de la Comisaría 10° del departamento 25 de Mayo logró la detención de José Gabriel Montaña, un joven de 25 años con un extenso historial delictivo. El lhombre fue aprehendido tras robarle la bicicleta a una menor, en la localidad de Villa Santa Rosa.
Según fuentes policiales, el robo ocurrió el 9 de septiembre, cuando desconocidos se llevaron la bicicleta Top Mega, rodado 29, que pertenecía a la joven. Tras la denuncia, se inició una investigación en la que se intervino la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad. Los esfuerzos incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, lo que permitió identificar al presunto autor del robo.
La tarde del 10 de septiembre, con la colaboración de los vecinos, Montaña fue localizado en el interior del barrio Santa Rosa 2. Allí, en un operativo conjunto entre la policía y los habitantes del barrio, se logró la aprehensión del delincuente. Más tarde, alrededor de las 12:30 horas, en un operativo en una bodega abandonada cerca de la Ruta Provincial N° 270, los efectivos encontraron la bicicleta robada, que fue entregada a la víctima en depósito judicial.
El delincuente contaba con pedidos de captura activos por otros delitos, entre ellos lesiones, amenazas y rebeldía. La UFI Cavig había solicitado su captura el 1 de agosto de 2025, lo que confirmaba su situación de prófugo de la justicia.
Montaña quedó detenido y vinculado al hecho del robo de la bicicleta. La investigación continúa bajo las directivas de la fiscalía de turno.
"En la tierra de Sarmiento defendemos la educación": Orrego tras el veto al financiamiento universitario
"En la tierra de Sarmiento defendemos la educación": Orrego tras el veto al financiamiento universitario
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.
En el marco de la celebración del Día del Maestro, Lucía González, directora de la Casa de Sarmiento, pronunció un discurso que generó polémica al referirse a "Argentina como un estado obeso", mientras que el gobernador Marcelo Orrego, presente en el acto, defendió la educación pública tras el reciente veto presidencial al financiamiento universitario.