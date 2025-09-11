Personal policial de la Comisaría 10° del departamento 25 de Mayo logró la detención de José Gabriel Montaña, un joven de 25 años con un extenso historial delictivo. El lhombre fue aprehendido tras robarle la bicicleta a una menor, en la localidad de Villa Santa Rosa.

Según fuentes policiales, el robo ocurrió el 9 de septiembre, cuando desconocidos se llevaron la bicicleta Top Mega, rodado 29, que pertenecía a la joven. Tras la denuncia, se inició una investigación en la que se intervino la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad. Los esfuerzos incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, lo que permitió identificar al presunto autor del robo.

La tarde del 10 de septiembre, con la colaboración de los vecinos, Montaña fue localizado en el interior del barrio Santa Rosa 2. Allí, en un operativo conjunto entre la policía y los habitantes del barrio, se logró la aprehensión del delincuente. Más tarde, alrededor de las 12:30 horas, en un operativo en una bodega abandonada cerca de la Ruta Provincial N° 270, los efectivos encontraron la bicicleta robada, que fue entregada a la víctima en depósito judicial.

El delincuente contaba con pedidos de captura activos por otros delitos, entre ellos lesiones, amenazas y rebeldía. La UFI Cavig había solicitado su captura el 1 de agosto de 2025, lo que confirmaba su situación de prófugo de la justicia.

Montaña quedó detenido y vinculado al hecho del robo de la bicicleta. La investigación continúa bajo las directivas de la fiscalía de turno.