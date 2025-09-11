Un allanamiento realizado en el conocido restobar “La Francesca” de Rawson tomó un giro inesperado. Lo que comenzó como una investigación por una denuncia de estafa laboral, culminó con el hallazgo de drogas y un arma de fuego, resultando en la aprehensión del dueño del establecimiento.

La investigación penal se inició el 29 de agosto de 2025 a raíz de la denuncia de V.C.J., una exempleada que había trabajado en el lugar desde marzo de ese año. Según su testimonio, el 30 de julio de 2025 descubrió que estaba embarazada (con 7 semanas de gestación), una información que, si bien era conocida por sus compañeros, no había formalizado a su jefe, Rodrigo García Manzano, propietario del restobar.

Días después, el 8 de agosto de 2025, García Manzano y su contador le pidieron a V.C.J. que firmara varios recibos de sueldo. Posteriormente, García le devolvió los recibos, entre los cuales uno rezaba “Liquidación Final”. La empleada, precavida, grabó una conversación por WhatsApp donde preguntó el significado de la "liquidación final". García le respondió que era una liquidación “de rendimiento” y, acto seguido, le anunció que daría de baja a todo el personal, solicitándole además que enviara un telegrama de renuncia y firmara la extinción en el gremio.

Ante esta situación, V.C.J. envió una carta documento intimando la regularización laboral y notificando su embarazo. En respuesta, García ratificó un despido directo, argumentando que la trabajadora había firmado la liquidación final y cobrado su pago sin reservas. Concluyeron que la joven había sido engañada por su jefe al hacerle firmar documentos que ella consideró rutinarios, lo que motivó la solicitud de allanamiento en el restobar.

Si bien el propósito inicial del allanamiento era el secuestro de material digital y documental relevante para la investigación de la estafa laboral, la requisa del lugar deparó grandes sorpresas. Los efectivos policiales encontraron una pistola marca Dreysi con ocho cartuchos en su cargador y, además, 755 gramos de marihuana.

Como consecuencia de estos hallazgos, Rodrigo García Manzano quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 24ª. La situación generó la intervención de distintas jurisdicciones: la Justicia de Flagrancia actuará por el arma secuestrada, mientras que el Juzgado Federal se encargará de lo relativo a la droga encontrada.