La famosa modelo con la que tendría un romance Carlos Alcaraz

Tras su consagración en el US Open y su ascenso al puesto número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez por su vida personal. El tenista español, que se impuso a Jannik Sinner en la final del torneo, se ha visto envuelto en rumores que lo vinculan sentimentalmente con la reconocida modelo estadounidense Brooks Nader. Lo que comenzó como una especulación en la prensa, cobró fuerza a partir de las declaraciones de un familiar de la modelo.

La propia hermana de Brooks Nader, Grace Ann, dio indicios públicos sobre la posible relación en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York. Ante la consulta del portal E! News, la mujer confirmó los rumores y aseguró que “el hombre del momento” está saliendo con su familiar. Esta declaración despeja las dudas sobre otras posibles parejas del deportista, como la tenista Emma Raducanu, y aviva el interés mediático a ambos lados del Atlántico.

Quién es Brooks Nader

Brooks Nader, nacida en Luisiana y de ascendencia libanesa, es una figura pública con una variada carrera en Estados Unidos. Con más de un millón de seguidores en redes sociales, la modelo de 28 años ha participado en producciones para la revista Sports Illustrated, así como en programas de televisión, incluido el reality show Love Thy Nader, que documenta su día a día. Previamente, Nader estuvo casada con William Haire y se separó en mayo de 2024. Su vida sentimental, constantemente expuesta, ha sido objeto de interés en el pasado, con vínculos con otras celebridades como el coreógrafo ruso Gleb Savchenko y el heredero de la realeza griega Constantino de Grecia. Recientemente, la propia modelo desmintió los rumores que la relacionaban con el tenista Jannik Sinner, aclarando que su presencia en el US Open se debía a su interés por el partido de Carlos Alcaraz.

A solas: la vida personal del nuevo número uno

La falta de declaraciones por parte de Carlos Alcaraz y Nader ya genera impacto en los medios internacionales. Según E! News, el tenista incluso ya habría conocido a otras hermanas de la modelo, Mary Holland y Sarah Jane Nader, quienes se mostraron entusiasmadas con la posibilidad de una relación. El deportista murciano ha sido vinculado en el pasado con figuras como Ana Mena y Aitana, aunque nunca se ha confirmado una relación formal.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Carlos Alcaraz reconoció la dificultad de compaginar su carrera profesional con la búsqueda de una pareja. "Estoy soltero. Busco a alguien. Como tenista, puede ser difícil encontrar a la persona ideal porque uno viaja constantemente", afirmó en su momento. La noticia de este posible romance llega justo después de la conquista de su sexto Grand Slam, en un momento en que el tenista español parece disfrutar tanto de su éxito deportivo como de su vida personal.