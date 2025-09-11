El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó sobre una falla técnica que afecta a ciertos pasaportes emitidos en 2025 desde las oficinas de Aeroparque y Ezeiza. La irregularidad está relacionada con una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, utilizada durante los últimos 12 años, que provoca defectos no visibles a simple vista pero detectables en los puestos migratorios mediante equipos especiales.

Esta situación ha generado preocupación entre los viajeros argentinos, ya que el problema solo se identifica al momento de pasar por migraciones, lo que puede complicar los viajes internacionales.

Publicidad

Para quienes tengan dudas sobre la validez de su pasaporte, el Renaper habilitó una línea de WhatsApp al +54 9 11 5126-1789, donde se puede consultar si el documento pertenece a los números comprometidos. Estos corresponden a la serie AAL dentro de los rangos 314778–346228, 400000–607599 y 616000–620088, todos emitidos este año.

En caso de que el pasaporte esté afectado y el viaje sea inminente, es posible acudir a los Centros Integrales de Documentación (CID) para realizar la verificación y, si corresponde, obtener la reposición inmediata y sin costo. Estos centros están disponibles en:

Publicidad

Aeroparque Jorge Newbery: 24 horas, todos los días.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: 24 horas, todos los días.

Aeropuerto de Mendoza: lunes a viernes de 8 a 20; fines de semana de 9 a 19.

Aeropuerto de Córdoba: lunes a viernes de 8 a 20; fines de semana de 9 a 19.

Aeropuerto de Rosario: lunes a viernes de 8 a 20; fines de semana de 9 a 19.

Aeropuerto de Salta: lunes a viernes de 8 a 14.

Terminal de Buquebus: lunes a viernes de 8 a 20; fines de semana y feriados de 9 a 19.

Además, el Centro de Documentación Rápida Paseo Colón en la Ciudad de Buenos Aires y los Registros Civiles del interior del país también ofrecen el servicio de reposición para quienes necesiten reemplazar su pasaporte.

Para argentinos que se encuentren en el exterior, la Cancillería argentina facilita la emisión de pasaportes de emergencia para evitar la pérdida de vuelos.

Publicidad

Respecto a la magnitud del problema, inicialmente se informó que alrededor de 5.000 pasaportes estaban afectados, pero versiones posteriores sugieren que la cifra podría ser mayor. Hasta el momento, no se registraron casos de pasajeros impedidos de viajar por esta falla. Más de 15.000 documentos fueron revisados sin inconvenientes y se realizaron más de 2.600 reposiciones gratuitas a aquellos con errores.

El trámite para reemplazar el pasaporte defectuoso es rápido y gratuito. Si el viaje está programado en los próximos siete días, el documento se entrega en el acto en los Centros Integrales de Documentación. Para quienes no tengan urgencia, el Renaper dispone de camionetas móviles en Aeroparque Jorge Newbery que atienden de 8 a 20 horas con entrega en un plazo de 48 horas.

Las autoridades recomiendan realizar la consulta con anticipación, ya que la reposición puede demorar entre dos y seis horas. Es fundamental completar el trámite antes de la fecha del vuelo para no afectar la validez del viaje.