Un desafío vital para Los Pumas: la formación para la revancha con Australia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ya tiene su formación definida para el crucial partido de revancha contra Australia, que se disputará el sábado a la 1:00 de la mañana (hora argentina) en Sídney. Tras una dura derrota la semana pasada, el entrenador Felipe Contepomi optó por introducir varios cambios estratégicos con la esperanza de revertir el resultado y escalar posiciones en el Rugby Championship.

El equipo argentino ocupa la cuarta posición en la tabla con 5 puntos, al igual que Sudáfrica, mientras que los Wallabies se ubican en el segundo lugar con 9 unidades. Los All Blacks lideran el certamen con 10. Con este panorama, el encuentro cobra una importancia clave para Los Pumas, que buscan un triunfo que les permita no solo sacarse la espina del partido anterior, sino también mejorar su desempeño en el torneo.

Entre las modificaciones más destacadas, Guido Petti se suma a la segunda línea en lugar de Franco Molina. Además, Joaquín Oviedo ingresa en la tercera línea, donde compartirá el campo con Marcos Kremer y Juan Martín González. Esta decisión envía a Pablo Matera al banco de suplentes. En los backs, Gonzalo García se mantiene como medio scrum y Santiago Carreras continuará en la conducción con la camiseta número 10, tras la lesión de Tomás Albornoz. Rodrigo Isgró ocupará el puesto de wing, mientras que Bautista Delguy estará entre los suplentes. Los debutantes Justo Piccardo e Ignacio Mendy también estarán disponibles en el banco de relevos.

Un camino con altibajos y la mirada en el futuro para Los Pumas

El camino de Los Pumas en este torneo ha sido de contrastes. Tras una derrota inicial contra Nueva Zelanda (41-24), lograron una victoria histórica (29-23) en Buenos Aires. El reciente partido en Townsville los vio caer por 28-24, en un duelo donde mostraron su mejor versión en el primer tiempo. El cuerpo técnico confía en que podrán replicar esa intensidad y efectividad para competir con los Wallabies, que llegan en un gran momento. La autocrítica del equipo tras la derrota es vista como una señal positiva de su deseo de superación.

El Rugby Championship atraviesa su cuarta jornada, y los argentinos buscarán su segunda victoria en el Allianz Stadium de Sídney, con una expectativa de más de 45.000 espectadores. El calendario de Los Pumas incluye dos partidos más: visitarán a Sudáfrica el 27 de septiembre en Durban y cerrarán su participación contra los Springboks el 4 de octubre en Londres.

El equipo que saldrá a la cancha

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Franco Molina, 20- Pablo Matera, 21- Agustín Moyano, 22- Justo Piccardo, 23- Ignacio Mendy.