El empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle y estrecho aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha desplazado a Elon Musk como la persona más rica del planeta. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Ellison alcanzó una fortuna de US$393.000 millones, superando los US$385.000 millones que posee Musk.

El aumento en la riqueza de Ellison se debe en gran parte a la fuerte alza en las acciones de Oracle, que subieron más de un 40% tras presentar perspectivas optimistas para su negocio de infraestructura en la nube y sus avances en inteligencia artificial. La compañía proyecta que sus ingresos en servicios en la nube crecerán un 77% este año, llegando a US$18.000 millones, con expectativas de un crecimiento aún mayor en los próximos años.

Publicidad

Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, destacó que la empresa firmó cuatro contratos multimillonarios en el último trimestre y anticipa cerrar nuevos acuerdos próximamente. Este impulso se vincula con la creciente demanda de centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial, un sector en el que Oracle se posiciona con fuerza.

En contraste, las acciones de Tesla, la empresa más valiosa de Musk, han caído durante el año. La compañía ha enfrentado desconfianza de los inversores debido a la reversión de políticas para la electrificación del transporte durante la administración Trump, así como la reacción negativa de algunos consumidores frente a las posturas políticas de Musk.

Publicidad

Ellison, de 81 años, cofundó Oracle en 1977 y es conocido tanto por su éxito empresarial como por su estilo de vida extravagante. Fue CEO hasta 2014 y actualmente ocupa los cargos de presidente y director de tecnología. Además, mantiene una relación cercana con Donald Trump y participó en la Casa Blanca en el anuncio de un plan de inversión en infraestructura para inteligencia artificial junto a figuras como Sam Altman y Masayoshi Son.

Oracle también está en la mira para adquirir TikTok en Estados Unidos, una operación que podría concretarse si la red social se separa de su matriz china ByteDance. En enero, Trump expresó su preferencia: "Me gustaría que Larry también la comprara".

Publicidad

Las ambiciones de Ellison van más allá de la tecnología. Financió la mayor parte de la oferta de US$8.000 millones con la cual su hijo adquirió Paramount, propietaria de CBS y MTV, operación cerrada recientemente y que involucra también a la empresa Skydance, controlada por su hijo David.

Su historia personal es notable: nacido de madre soltera y adoptado por sus tíos en Chicago tras enfermar de neumonía de bebé, Ellison abandonó dos universidades antes de mudarse a California para trabajar como programador. En 1977 fundó Software Development Laboratories, que luego se convertiría en Oracle, empresa que revolucionó el mercado de bases de datos con su producto homónimo.

Además de su éxito empresarial, es conocido por su ostentoso estilo de vida, que incluye una villa valorada en US$200 millones en Palo Alto y la compra de una de las islas más grandes de Hawái.