Renovación total: Gallardo apuesta a los juveniles para la batalla de cuartos de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo, el estratega de River Plate, ha confirmado una profunda renovación en la lista de buena fe del equipo de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con la mirada puesta en el duro enfrentamiento contra Palmeiras, el "Muñeco" optó por la sangre joven, incorporando a tres juveniles para llenar las vacantes dejadas por importantes figuras que emigraron a ligas internacionales. Los defensores Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y el atacante Bautista Dadín son las nuevas caras en la nómina.

La decisión de Gallardo se ajusta al reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que permite hasta tres sustituciones en esta etapa del torneo. Con la transferencia de Rodrigo Aliendro (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España), el técnico de River aprovechó para darle rodaje a futbolistas que ya han mostrado su potencial en el primer equipo. Esta movida consolida la apuesta del club por sus divisiones inferiores, que ahora conforman casi la mitad del plantel.

Quiénes son las nuevas caras de River

Lautaro Rivero, un zaguero central que regresó al club después de una destacada actuación en Central Córdoba, llevará el dorsal número 13. Por su parte, el delantero Bautista Dadín, quien viajó con el equipo al Mundial de Clubes y ya debutó en la primera división, ocupará el número 27. Finalmente, el mediocampista de 17 años Juan Cruz Meza, hermano del reconocido Maxi Meza y con un debut profesional reciente, tomará el número 47.

La lista para la máxima competencia continental mantiene a jugadores que, a pesar de estar inactivos, permanecen en el plantel. Entre ellos figuran el arquero Jeremías Martinet, lesionado en junio, Lucas Lavagnino, cedido a préstamo a Independiente, y Federico Gattoni, quien entrena de manera diferenciada. La posibilidad de realizar otros tres cambios si el equipo avanza a semifinales brinda a Gallardo un margen de maniobra adicional.

El primer encuentro de cuartos de final contra Palmeiras se disputará el 17 de septiembre en el Monumental, mientras que la revancha será el 24 de septiembre en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor del duelo entre Sao Paulo y Liga de Quito. Antes del crucial choque, el "Millonario" buscará mantener su liderazgo en el Grupo B del Torneo Clausura cuando visite a Estudiantes de La Plata este sábado.