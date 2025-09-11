El próximo sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario acogerá la presentación de la obra teatral "Las Rococó", una comedia que aborda con humor y crítica social las dinámicas de las apariencias y la aspiración de pertenencia social. La producción, presentada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, expone las contradicciones y absurdos detrás de la construcción de identidades ficticias.

La trama sigue a tres amigas que intentan integrarse en círculos sociales elevados, manteniendo una apariencia de opulencia mediante indumentaria recargada pero de origen modesto. Su frágil mundo de fantasía se ve alterado por un imprevisto que desencadena una serie de situaciones cómicas, revelando progresivamente la disparidad entre sus aspiraciones y su realidad cotidiana.

El elenco está integrado por Eliana Sierra, Rodrigo Salas y Guadalupe Herrera, quien además se encarga de la autoría y producción de la obra. La dirección actoral corresponde a Florencia Arce, mientras que el diseño de iluminación está a cargo de Celina Carrizo. El vestuario es realizado por Paula Torres y el maquillaje por Guadalupe Herrera.

La función tendrá lugar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las localidades, con un valor de $8.000 y descuentos aplicables, se encuentran disponibles en la boletería del teatro en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, los sábados de 09:30 a 14:00 horas, y a través de la plataforma Tuentrada.com.