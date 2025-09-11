El Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este jueves 11 de septiembre la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a varios de sus aliados por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, luego de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión se concretó tras el voto de la jueza Carmen Lúcia, quien se sumó a sus colegas Alexandre de Moraes y Flávio Dino. El magistrado Luiz Fux había votado en disidencia durante la jornada anterior. Con el voto de Lúcia, el tribunal formó mayoría para avanzar con la condena.

Durante su exposición, la jueza declaró: “El 8 de enero no fue un evento trivial”. Además, rechazó los planteos iniciales presentados por la defensa de los acusados, que incluían la supuesta falta de jurisdicción del tribunal, la nulidad del proceso y la violación del derecho a defensa.

Carmen Lúcia también validó el acuerdo de culpabilidad firmado por Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien declaró en calidad de colaborador en la causa.

De este modo, el Supremo Tribunal reafirma su competencia para juzgar el caso penal, dejando sin efecto las objeciones presentadas por los defensores del ex mandatario. La investigación apunta a la organización y financiamiento de las acciones del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

La causa continúa con otros involucrados, pero la resolución de este jueves marca un punto clave en el proceso judicial que se inició tras la asunción de Lula y los posteriores disturbios.