En la madrugada del miércoles 29 de diciembre, el empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. La orden para detener su viaje fue emitida por el juez federal Luis Armella, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior a través de su empresa TourProdEnter.

Según fuentes judiciales, al momento de ser detenido, Faroni descartó un teléfono celular, que aún no ha sido hallado. Los investigadores intentan determinar si el dispositivo pertenecía al empresario y si contenía información clave para la causa. A pesar de la intervención policial, Faroni no logró embarcarse y su pasaporte fue retenido en el lugar, mientras avanzan los allanamientos en su propiedad de Nordelta.

La causa por lavado de activos involucra a la AFA y grandes sumas de dinero

La investigación que involucra a Faroni gira en torno al manejo de más de 260 millones de dólares por parte de TourProdEnter, la empresa que administró contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo la presidencia de Claudio "Chiqui" Tapia. La firma, creada en 2021 en Florida, Estados Unidos, tuvo un rol central como agente de cobro y pago de ingresos provenientes de sponsoreos y derechos televisivos.

Sin embargo, gran parte de esos fondos no llegaron a su destino final, la AFA, sino que fueron desviados hacia empresas fantasmas registradas en el estado de Florida. Se sospecha que al menos 42 millones de dólares fueron canalizados hacia sociedades sin actividad comercial, lo que ha desatado las alarmas de los fiscales.

El expediente, que investiga tanto operaciones internacionales como transacciones financieras poco transparentes, también señala que entre 2021 y 2024, TourProdEnter manejó grandes sumas de dinero a través de cuentas bancarias en instituciones como Bank of America, Citibank y JP Morgan. A pesar de la magnitud del flujo de dinero, la AFA solo menciona a la empresa de manera marginal en sus balances oficiales.

Investigación internacional: el circuito financiero bajo sospecha

La causa también tiene implicancias internacionales, con registros bancarios que apuntan a transferencias a varias jurisdicciones, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Entre los puntos más controvertidos se encuentra el rol de Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de 110 millones de dólares y facilitó operaciones cambiarias con pasos por distintos países. A pesar de que la firma sostuvo que cumplió con las normativas locales, los investigadores apuntan a que estos movimientos financieros podrían haber servido para triangular fondos y eludir controles fiscales.

El caso cobra relevancia no solo por las grandes sumas de dinero involucradas, sino por la posible conexión entre este esquema y el fútbol argentino. Las autoridades judiciales ahora apuntan a determinar si las maniobras de lavado de activos fueron facilitadas por estructuras opacas en el fútbol profesional. La investigación se encuentra en una etapa clave, con la mirada puesta en Faroni, la AFA y su entorno.