Por primera vez en la provincia se vivió una fecha de la Freestyle Master Series (FMS) Argentina, la liga más importante del país de batallas de rap. Aunque la entrada era gratuita, los jóvenes podían adquirir sus tickets a través de un sitio web de entradas o de manera presencial por las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. Cabe destacar que estos espectáculos de artistas reconocidos se dan en el marco del Fan Fest de la Vuelta a San Juan 2023.

Las puertas del Villicum abrieron a las 19 horas mientras que el espectáculo estaba pactado para que inicie a eso de las 20 horas con finalización cerca de las 00, ya que se especulaba que las batallas duren alrededor de 4 horas.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los competidores que se subieron al escenario fueron: Zaina vs. Tata, Mecha vs. Klan, Nacho vs. MP, Stuart vs. Wolf, Papo vs. Naista y Larrix vs. Katra. Los raperos tuvieron que batallar en distintas categorías de freestyle e improvisación para vencer a sus contrincantes y sumar puntos para la clasificación.

Sábado en la Fan Fest

La Fiesta Bresh visitó el Villicum en 2021 para la fiesta de la Semana de las Juventudes. Foto: Archivo Diario Huarpe

Durante la tarde noche del sábado se presentará en la Fan Fest del Autódromo el Villicum la aclamada Fiesta Bresh. Al igual que todos los espectáculos las entradas son gratuitas y las maneras de adquirirlas pueden ser vía online como también de manera presencial. Cabe recordar que las boleterías del Estadio Aldo Cantoni permanecerán abiertas de 16 a 21 horas.