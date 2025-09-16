Franco Colapinto regresará a un circuito que le trae buenos recuerdos: el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024, durante su segunda temporada en la Fórmula 1, logró su mejor resultado con Alpine al finalizar 8° en Bakú, sumando sus primeros puntos en la categoría. Tras una dura carrera en Monza, donde terminó 17°, el piloto argentino busca retomar el camino del éxito en su carrera número 12 con la escudería.

La acción en Azerbaiyán arrancará este viernes 19 de septiembre con las dos primeras prácticas libres a las 5:30 y 9:00 de Argentina, mientras que el sábado 20 se disputará la tercera práctica y la clasificación que definirá la grilla de largada para la carrera principal del domingo 21 a las 8:00 de Argentina, con 51 giros.

Publicidad

Colapinto ha tenido un semestre complicado con Alpine: comenzó con un 16° lugar en el GP de Emilia-Romaña, seguido de posiciones intermedias en Mónaco, España, Canadá y Austria. Su mejor performance reciente fue en Zandvoort, donde finalizó 12°. La escudería, ubicada en el fondo de la tabla de Constructores, encara Bakú con el desafío de mejorar su rendimiento en un trazado callejero de 6 kilómetros, con 20 curvas, dos zonas de DRS y largas rectas que exigirán al Alpine A525.

El circuito de Bakú presenta riesgos propios de un callejero, mientras que la vuelta rápida en carrera pertenece al monegasco Charles Leclerc, con 1:43.009. El año pasado, Oscar Piastri celebró la victoria con McLaren en este trazado.

Publicidad

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad de Colapinto por Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, F1TV, BandSports en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos y Sky Italia.