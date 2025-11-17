La escudería Williams sorprendió al público argentino al compartir un video donde Franco Colapinto aparece caminando por el paddock de Interlagos junto a su excompañero Alex Albon, en la previa del Gran Premio de Brasil. En el clip, publicado en X, el equipo escribió: “Poniéndose al día con viejos amigos”, mostrando a ambos pilotos conversando entre risas en la zona interna del circuito paulista.

La escena generó repercusión inmediata entre los fanáticos del automovilismo argentino, ya que Colapinto dejó una buena impresión en su reciente participación con Alpine en la Fórmula 1. Mientras tanto, el piloto bonaerense ya enfoca su preparación para su próxima aparición oficial en Estados Unidos.

Colapinto regresará a la actividad en el marco del GP de Las Vegas, donde participará nuevamente con Alpine. Las prácticas libres y la clasificación para la Sprint se iniciarán entre la noche del jueves 20 de noviembre y la madrugada del viernes 21. La carrera principal se disputará el domingo 23 a la 1 de la madrugada (hora argentina).

El circuito callejero de Las Vegas, montado sobre The Strip, cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y velocidades que superan los 340 km/h, convirtiéndolo en uno de los trazados más rápidos del calendario. Son 50 vueltas en un recorrido de 6,201 kilómetros, para una distancia total de 310,05 km. El récord vigente es de Lando Norris (1:34.876, 2024).

En paralelo, Argentina vivió un hecho histórico: la final del Segundo Campeonato Sudamericano de eSports FIA, realizada por primera vez en el país. El brasileño Luiz Felipe Tavares se quedó con el título en un evento que reunió a 13 pilotos virtuales de toda la región en la Sede Central del Automóvil Club Argentino (ACA).

“Así como estuvimos presentes en los orígenes del automovilismo tradicional, hoy estamos cruzando una nueva frontera”, señaló el presidente del ACA, César Carman, quien remarcó la importancia de promover y desarrollar el simracing como disciplina profesional.

Por su parte, Fabiana Ecclestone, vicepresidenta de FIA Sudamérica, destacó: “Sabemos que muchos pilotos entrenan en simuladores, pero también son una puerta de acceso al automovilismo real”, y resaltó la representatividad regional del torneo.

El evento se desarrolló bajo el nuevo Código Deportivo Internacional FIA eSports y fue transmitido al mundo vía streaming, con miles de espectadores conectados. En el auditorio del ACA se montaron 13 simuladores de última generación, equipados con cockpits profesionales, pantallas HD, pedales y volantes de alta precisión.

Además de las autoridades del ACA y funcionarios porteños, participó el piloto Nicolás Varrone, recientemente incorporado a la Fórmula 2, quien dio la bienvenida a los competidores.

La dupla argentina logró cerrar una brillante actuación al quedarse con el tercer y cuarto puesto, en una final que cambió completamente las posiciones respecto de las carreras previas.

Carman remarcó que este proyecto “contribuye a tender un puente real entre el mundo virtual y el automovilismo tradicional”, reforzando la presencia de la FIA y de la Argentina como referentes del simracing en Sudamérica.