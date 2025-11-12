En una declaración cargada de emoción y tensión, Giannina Maradona habló este miércoles ante el jurado de enjuiciamiento que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach, cuestionada por su participación en el polémico documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La audiencia tuvo lugar en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense, donde la hija del ídolo del fútbol argentino relató su experiencia en el proceso judicial y su malestar por la difusión del documental. “No lograba dimensionar lo que estaba pasando y no quería que el juicio se detenga”, afirmó Giannina al iniciar su testimonio, recordando la frustración que sintió cuando el juicio fue declarado nulo.

Durante su declaración, la hija menor de Diego y Claudia Villafañe también reveló que la jueza le había negado la existencia del documental, lo que aumentó su desconfianza hacia el entorno judicial. “Tengo un chat con ella donde le pregunto si era cierto lo del documental, si sabía algo, y me lo negó. Ahí empecé a desconfiar de mi abogado. Yo realmente le creí en lo que me decía”, relató.

Giannina explicó que, en su momento, tuvo una fuerte discusión con su abogado Fernando Burlando, quien no quería que el juicio se suspendiera. Sin embargo, luego de ver las imágenes del documental, reconoció su error y se disculpó públicamente. “Perdón, Fer —le dije—, ahora lo entiendo”, contó ante el jurado.

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, la hija del “Diez” se refirió al profundo dolor que sigue marcando a su familia: “Tengo mucha angustia. Estamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Me pareció todo muy horrible, muy injusto”, expresó entre lágrimas.

Antes de concluir su declaración, insistió en su reclamo de justicia: “Quiero que haya justicia por toda una familia que está sufriendo”.

La audiencia finalizó cerca de las 11.15, y Giannina se retiró sin ser vista por la prensa, gracias a un operativo de seguridad que incluyó personal policial y una ambulancia. Según trascendió, el jury de enjuiciamiento continuará este miércoles por la tarde, con nuevas declaraciones en torno al accionar de la magistrada.