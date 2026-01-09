Por qué Darío Barassi se dedicó a buscar "gordos y peludos" en las playas de Uruguay

Durante su estancia en José Ignacio, Darío Barassi utilizó sus redes sociales para exponer, con su característico estilo humorístico, un "problema" existencial que detectó en el exclusivo balneario. El conductor compartió su sorpresa al sentirse una excepción estética en un entorno rodeado de figuras trabajadas.

A través de un video, Barassi comenzó aclarando su intención: “Este es un video con humor. Tómenlo así”. Acto seguido, describió su observación sobre el paisaje humano: “Faltan gordos y peludos en José Ignacio. Yo soy un combo de los dos. No llegué a hacerme la magia ahí atrás en la espalda, así que tengo un suéter. Y la gódula, ni hablar, ya me conoce”.

Con ironía, comparó su imagen con la de los demás veraneantes: “No hay uno, no hay uno. Todos tallados, todos peladitos, así, depilados, bronceados, abdominales marcados, espaldas y anteojos de marca”.

El actor también hizo hincapié en la oferta culinaria del lugar y su aparente falta de impacto en el físico de los turistas: “Y aparte, lo que se come acá, lo que se come acá… No entiendo dónde están”.

Ante lo que denominó como su "soledad corporal", lanzó una convocatoria para formar una comunidad en la playa: “Te juro, voy a armar algún grupo que te ayude. Si estás en José Ignacio, escribime acá, comentá en este, contemos: dos, tres, cuatro, cinco… los que estén, vamos juntos de la mano por la playa. Nos acompañamos en esta soledad”.

A pesar de las bromas, Barassi subrayó que se trata de un conflicto conceptual y que se siente cómodo con su apariencia: “No es que lo necesite. Yo voy a la playa, me tiro la camisa, las estrías… todo el mundo piensa que hay un tipo resuelto”. No obstante, admitió: “Me vine a disfrutar, pero a mí me llama la atención la soledad de mi cuerpo”.

Finalmente, el conductor propuso algunas ideas de negocios desopilantes para equilibrar la situación: “Dos negocios: uno, importar gordos o los gimnasios; y el otro, un grupo de autoayuda. Si sos gordo y estás vendiendo el gimnasio, dejame acá todo el rudo”. Barassi concluyó su descargo mostrando un momento de tranquilidad familiar: “Tengo las dos hijas dormidas, la mujer dormida… todo va en camino. Relajado, gordito”.