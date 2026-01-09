El sanjuanino Sisterna subió al podio en la sexta etapa del Dakar

El sanjuanino Lisandro Sisterna volvió a destacarse en el Rally Dakar 2026 al subir al podio junto al piloto salteño Kevin Benavides en la sexta etapa de la competencia, disputada entre Hail y Riyadh. La dupla argentina finalizó en el tercer puesto del tramo, consolidándose como la mejor clasificada del país en una jornada de alto nivel en la categoría Challenger.

El parcial, de 331 kilómetros cronometrados, fue ganado por el chileno Ignacio Casale, quien se impuso con autoridad y fue escoltado por la saudí Dania Akeel. Benavides y Sisterna arribaron a apenas 1 minuto y 40 segundos del vencedor, logrando un resultado de peso ante rivales de jerarquía internacional.

Publicidad

Detrás de la dupla argentina finalizaron los campeones mundiales Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes con ese desempeño ascendieron al segundo lugar de la clasificación general. La general continúa liderada por Pau Navarro, que terminó sexto en la etapa y mantiene una ventaja de 4 minutos y 57 segundos sobre Cavigliasso.

La etapa también dejó actuaciones destacadas de otros representantes argentinos. Bruno Jacomy, como copiloto del chileno Lucas Del Río, se ubica tercero en la general a 4 minutos y 15 segundos, beneficiado por el retraso del saudí Yasir Seaidan debido a problemas mecánicos. Más atrás aparecen David Zille junto a Sebastián Cesana, seguidos por la neerlandesa Puck Klaassen y el navegante argentino Augusto Sanz.

Publicidad

Con el podio logrado en esta sexta etapa, Benavides y Sisterna avanzaron hasta la 14ª posición en la clasificación general, a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos del líder Navarro. En tanto, Pablo Copetti se mantiene 16°, mientras que Fernando Acosta, navegando al chileno Oscar Ral, ocupa el 20° puesto.

El desempeño de Sisterna reafirma su protagonismo en el Dakar y consolida la presencia sanjuanina en una de las competencias más exigentes del deporte motor mundial, con la ilusión intacta de seguir escalando posiciones en las etapas que restan.