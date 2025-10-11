Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera tras vencer a Deportivo Madryn en penales

Gimnasia de Mendoza logró un ascenso histórico a la Primera División del fútbol argentino tras superar a Deportivo Madryn en la definición por penales. El encuentro, que se extendió hasta los tiempos suplementarios, finalizó 1 a 1, con goles de Luis Alberto Silba para Madryn y Facundo Lencioni para los mendocinos.

La tanda de penales comenzó con ventaja para Gimnasia, que se puso rápidamente 1-0 con la conversión de Cingolani. Recalde amplió la diferencia a 2-0 tras un remate preciso, y luego Lencioni selló el 3-0 definitivo, asegurando el ascenso para el equipo mendocino. Por su parte, los intentos de Deportivo Madryn fueron contenidos por Rigamonti o impactaron en el travesaño, dejando a Gimnasia como vencedor de la serie.

Publicidad

Con este triunfo, Gimnasia de Mendoza jugará por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino, cerrando una temporada histórica y dejando atrás años de esfuerzo en las divisiones inferiores.