Wanda Nara se mostró con un reloj que le regaló Maxi López
POR REDACCIÓN
Wanda Nara y Maxi López mantienen una relación llamativa. Ambos se muestran compinches e incluso estarían volviendo a hacer negocios juntos. Maxi López llegó a intervenir para que Mauro Icardi pudiera ver a sus hijas, dando por terminado ese conflicto. En MasterChef Celebrity se les sumó Ian Lucas, a quien adoptaron como ‘hijo’ en el programa.
Durante un momento del juego, el influencer le propuso una dinámica a Wanda, ella aceptó, y López acotó que “Tiene plata esta mamá. Ojo, es una buena mamá”. Ian sumó al juego diciendo que “Papá también tiene plata”, a lo que el exfutbolista respondió con humor: “No, seco como una tostada”. La mediática quiso hacer un baile de TikTok con ellos y, sabiendo que el baile tiene un perreo, Maxi le advirtió: “Ojo para dónde metés el toto”.
Pasado el momento, Maxi conoció el reloj que estaba luciendo su expareja en su muñeca izquierda. El ahora empresario reaccionó con sorpresa: “Este lo conozco…creo que hay algo de la primera administración”, soltó.
Maxi López le pidió a Wanda Nara: “Dejámelo probar, un segundito”. Sin embargo, la conductora se negó a prestárselo, respondiendo: “No, ni loca. No vuelve más”. Este momento desopilante en MasterChef Celebrity suma más fanáticos a la dupla de Wanda Nara y Maxi López.