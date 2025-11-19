¿Cuánto cuesta alquilar el Teatro Sarmiento? Las cifras con las que se fomenta a los artistas sanjuaninos

Tras una renovación casi total de sus instalaciones, que incluyó desde el escenario y los sistemas técnicos hasta los espacios de servicio, el Teatro Sarmiento ha consolidado su posición como un espacio cultural de primer nivel. En paralelo a esta transformación física, la gestión del teatro ha implementado una política de aranceles diferenciada diseñada específicamente para fomentar el acceso de los creadores de la provincia.

La modalidad de uso del espacio se basa en un sistema de alquiler que establece tres tarifas distintas. La más accesible está reservada para los artistas locales, quienes abonan un monto significativamente reducido en comparación con otros usuarios. Este precio preferencial se sitúa en torno a los 400 o 450 mil pesos, una cifra que, según la administración, representa casi la mitad de lo que pagan productores locales o foráneos por el mismo servicio.

Publicidad

Esta estrategia tarifaria es presentada como una ayuda directa por parte del gobierno y del ministerio de cultura, con el objetivo explícito de que los artistas de la región puedan disponer de una infraestructura de alta gama. Por el arancel mencionado, las compañías locales obtienen acceso a un teatro con un aforo de 850 localidades, equipado con consolas de sonido e iluminación de última generación. El costo también incluye los servicios de técnicos especializados, personal de sala, limpieza y vigilancia, lo que convierte la tarifa en un paquete integral.

La medida ha coincidido con un período de alta demanda, especialmente durante la temporada de fin de año, donde más de setenta institutos de danza de la provincia suelen programar sus funciones. La política de aranceles diferenciados busca, en esencia, equilibrar la sostenibilidad del espacio con un firme compromiso de apoyo a la producción artística local, facilitando que los creadores aprovechen las nuevas y mejoradas condiciones que ofrece el Teatro Sarmiento.

Publicidad

Las tarifas:

(aproximado de acuerdo a cada propuesta)