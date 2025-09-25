El panorama político se calienta y Fabián Gramajo, candidato a diputado nacional en tercer término del frente Fuerza San Juan, está abocado a una campaña de cercanía para asegurar la fidelidad de sus votantes. En cada encuentro y recorrido por la zona centro del departamento, Gramajo reafirma su compromiso de responder a las "necesidades reales" de los chimberos, con la firmeza de "defender los derechos de los sanjuaninos".

El dirigente destacó que el vínculo con la comunidad es fundamental, describiéndolo con emotividad: "El principal acercamiento es el abrazo. Nos volvemos a encontrar en un abrazo fraterno, en la cercanía, en el respeto, en la humildad que siempre nos ha caracterizado." Subrayó además los logros de su gestión: "Hemos puesto de pie un departamento, lo pusimos en lo más alto de la provincia. Y todas esas cosas hoy, nuestros vecinos, las valoran."

En sus discursos ante los vecinos, Gramajo no eludió la crítica a los niveles superiores de gobierno. Sostuvo que actualmente se debe "luchar contra un gobierno nacional, que es un gobierno sin corazón, un gobierno cruel, que golpea constantemente a los sectores más necesitados."

En este contexto de dificultades económicas y sociales, el exintendente apela a la unidad y la defensa de lo conseguido. Agregó que en estos momentos "nos une el amor, nos une el afecto, el cariño de todo lo que hemos construido, que vamos a cuidarlo, vamos a defender." Afirmó que este sentimiento es lo que les da "fuerza para seguir caminando".

Durante las conversaciones con los chimberos, uno de los temas recurrentes es el progreso que ha tenido el departamento en los últimos años. Gramajo resaltó el factor humano en este avance.