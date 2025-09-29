Un grave accidente laboral sacudió la tranquilidad de la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento. Un operario de la zona sufrió la amputación traumática de su mano derecha luego de un desafortunado incidente con una maquinaria pesada. El hombre fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde lo intervinieron quirúrgicamente.

El suceso se reportó cerca del mediodía del domingo, aunque las circunstancias exactas en que se produjo el accidente permanecieron en un plano de desconocimiento inicial. El hecho se desencadenó en la Ruta Nacional 153, a solo 500 metros de la emblemática Iglesia de la Virgen del Carmen, en Los Berros.

A las 12:15 horas de este domingo, una ambulancia arribó al Hospital Rawson, transportando al herido desde la alejada zona de los Berros. El vehículo de emergencia trasladó a Juan Ormeño, un operario de 49 años de edad, proveniente de la localidad de Sarmiento. El diagnóstico de ingreso fue de extrema gravedad, ya que el paciente presentaba una amputación traumática de la mano derecha.

Según la primera versión que el propio damnificado ofreció a las autoridades y el personal médico, la seria lesión se produjo con una máquina retroexcavadora y no trascendieron mayores detalles de lo ocurrido.

Ormeño se desempeña además en la unión vecinal de su localidad, con la tarea específica de reparar las cañerías del agua en la zona. Su labor lo vinculó directamente con el uso de la maquinaria pesada implicada en el incidente.

Una vez ingresó al nosocomio, el operario recibió la atención médica inmediata y dada la naturaleza y seriedad de la lesión, los profesionales decidieron que el paciente fuera trasladado rápidamente a quirófano para intentar el procedimiento correspondiente. Tras la intervención, Ormeño quedó internado bajo observación en el servicio de traumatología del hospital.

En relación con el vehículo que provocó la lesión, las autoridades actuantes lo secuestraron preventivamente. La máquina retroexcavadora se encuentra alojada y resguardada en las instalaciones de la delegación municipal de Sarmiento, a disposición de la investigación pertinente que determine las responsabilidades y causas exactas del grave accidente laboral.