Inflación de septiembre: consultoras prevén un alza superior al 2%

Con septiembre llegando a su fin, distintas consultoras económicas ajustan sus pronósticos y advierten que la inflación podría superar el 2%, cifra mayor a la registrada en agosto. El dato oficial se conocerá el martes 14 de octubre, cuando el Indec difunda el índice de precios al consumidor (IPC).

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba una inflación de 1,8% para septiembre, pero los cálculos privados anticipan que el número podría ubicarse más arriba.

La volatilidad cambiaria marcó el pulso del mes. La previa de las elecciones legislativas bonaerenses generó incertidumbre política y presión sobre el dólar, lo que llevó al Gobierno a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio oficial quebró la banda establecida y el Banco Central tuvo que vender divisas. En paralelo, el Ejecutivo viajó a Estados Unidos en busca de respaldo económico, lo que ayudó a calmar parcialmente la tensión.

Ese escenario de inestabilidad encendió las alarmas sobre un posible traslado a precios. Según la consultora LCG, la inflación mensual superó el 2%, con los alimentos y bebidas como principal motor: las frutas explicaron un 25% del aumento, mientras que panificados y carnes concentraron el 50%.

Por su parte, Analytica registró una variación semanal de 1,3% en alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires durante la última semana del mes, y proyectó una inflación general de 2,1% para septiembre. En la misma línea, Inveq midió un alza de 1,3% en la cuarta semana y un promedio móvil de cuatro semanas en 2,1%.

En tanto, EcoGo calculó un avance de 2,4% para el IPC de septiembre. A diferencia de otras consultoras, destacó que el traslado a precios fue más moderado, con incrementos en rubros como cigarrillos y telefonía, aunque con menor impacto en alimentos.

El 14 de octubre se confirmará si las proyecciones se cumplen y si la inflación de septiembre efectivamente se ubicó por encima de la barrera del 2%, en un contexto de inestabilidad política y cambiaria que mantiene en alerta a los mercados.

