El emotivo video que publicaron a 21 años de la desaparición de Raúl Tellechea

Este domingos 28 de septiembre se cumplen 21 años de la desaparición forzada del ingeniero sanjuanino Raúl Tellechea. Su caso se encuentra en la etapa final del juicio.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Este domingo se cumplen 21 años de la desaparición de Tellechea. Foto: archivo DIARIO HUARPE

San Juan recuerda este domingo a Raúl Félix Tellechea, a 21 años de su desaparición forzada. El ingeniero fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2004, y desde entonces su familia y la sociedad sanjuanina mantienen la expectativa de que la verdad salga a la luz.

El caso, que marcó profundamente a la provincia, llega ahora a su etapa final en la Justicia. A más de dos décadas, la memoria de Tellechea sigue viva en su familia y en la sociedad sanjuanina, que sigue reclamando justicia. En redes sociales, la cuenta TodosxRaulTellechea compartió un emotivo video con el mensaje: "Hoy se cumplen 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea... 21 años de lucha, a la espera de una inminente sentencia en el juicio que está llegando a su fin... ¡Se hará Justicia!"

El fallo que pondrá fin al juicio se espera en las próximas semanas, y mientras tanto, la comunidad renueva su reclamo por verdad y justicia, recordando que la búsqueda de respuestas aún continúa.

 

