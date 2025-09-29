San Juan recuerda este domingo a Raúl Félix Tellechea, a 21 años de su desaparición forzada. El ingeniero fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2004, y desde entonces su familia y la sociedad sanjuanina mantienen la expectativa de que la verdad salga a la luz.

El caso, que marcó profundamente a la provincia, llega ahora a su etapa final en la Justicia. A más de dos décadas, la memoria de Tellechea sigue viva en su familia y en la sociedad sanjuanina, que sigue reclamando justicia. En redes sociales, la cuenta TodosxRaulTellechea compartió un emotivo video con el mensaje: "Hoy se cumplen 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea... 21 años de lucha, a la espera de una inminente sentencia en el juicio que está llegando a su fin... ¡Se hará Justicia!"

El fallo que pondrá fin al juicio se espera en las próximas semanas, y mientras tanto, la comunidad renueva su reclamo por verdad y justicia, recordando que la búsqueda de respuestas aún continúa.