Este lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la 53° entrega de los premios Martín Fierro en el Hotel Hilton Buenos Aires. La ceremonia contará por tercer año consecutivo con Santiago del Moro como conductor y será transmitida en exclusiva por Telefe, donde se reconocerá lo mejor de la televisión argentina.

Los 103 miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) votaron y seleccionaron a los nominados en 35 categorías, que incluyen figuras destacadas, programas exitosos, ficciones de plataformas que pasaron por canales abiertos, y ciclos deportivos, de humor y entretenimiento.

Sin embargo, la edición no estuvo exenta de críticas. Tras el anuncio de las ternas durante una edición especial de "Cortá por Lozano" (Telefe), Georgina Barbarossa expresó su descontento por no figurar entre las nominadas a Mejor labor en conducción femenina, junto a Mirtha Legrand y Carmen Barbieri. En contraste, sí fueron consideradas Verónica Lozano, Wanda Nara, Pamela David, Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Juana Viale.

Yanina Latorre también cuestionó el proceso de nominación, mientras que Adrián Pallares criticó la mezcla de perfiles en las ternas, especialmente en la categoría de mejor conductora. El conductor de "Intrusos" (América) señaló: “No son lo mismo Juana Viale ni Susana Giménez, una vez por semana y editadas, a Verónica Lozano o Pamela David, manejando actualidad y espectáculos en vivo. Aptra no lo tiene en cuenta, los mete a todos en lo mismo”.

En respuesta, Luis Ventura, presidente de Aptra, defendió la organización y el presupuesto de la gala: “¿Por qué no hace cada uno su propia fiesta y después todos los que quedamos afuera la criticamos, la observamos y la corregimos?”. Además, agregó que “el presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”.

Detalles de la gala y la cobertura

Santiago del Moro reveló que el menú que se ofrecerá a los invitados constará de cuatro pasos. La cobertura especial de Telefe comenzará a las 17 con "La previa", conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19 horas, la alfombra roja será uno de los momentos más esperados, con la conducción de distintas parejas como Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte junto a Sol Pérez.

Además, desde las 18 habrá una transmisión exclusiva en Streams Telefe con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar recorrerán el interior del salón, mientras Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo "Ferné con Grego".

La cobertura se completará con Kennys Palacios para "Fuera de Joda y Lapré", y desde los estudios de Telefe Lean Saifir y Luchi Patrone comentarán la alfombra roja, junto a Fefe Bongiorno durante la ceremonia.

Nominados destacados en categorías principales

Entre los nominados a Mejor reality figuran "Survivor, Expedición Robinson" y "Gran Hermano 2024" (ambos de Telefe), y "Cantando 2024" (América TV). En Mejor ficción compiten "Iosi, el espía arrepentido" (eltrece), "El método" (elnueve), "Margarita" (Telefe) y "El encargado" (eltrece).

En periodismo, las ternas incluyen programas como "A la tarde", "GPS" y "LAM" (América), mientras que en humor se destacan "Bendita" (elnueve), "Pares de comedia" (NET) y "Pasó en América" (América). En deportes, las nominaciones abarcan eventos como los Juegos Olímpicos París 2024, Copa América y Copa CONMEBOL Libertadores, transmitidos por distintos canales.

Las categorías de conducción femenina incluyen a Verónica Lozano, Wanda Nara, Pamela David, Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Juana Viale. En conducción masculina, están nominados Guido Kaczka, Iván de Pineda, Darío Barassi y Santiago del Moro.

En el terreno de la ficción, Natalia Oreiro, Carla Peterson e Isabel Macedo compiten en Mejor actriz protagonista, mientras que Benjamín Vicuña, Gabriel Goity y Guillermo Francella lo hacen en Mejor actor protagonista. Las categorías también incluyen reconocimientos a actores y actrices de reparto, revelación, labor humorística, autoría, dirección y producción integral.