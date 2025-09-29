El pronóstico del tiempo para este lunes en San Juan anticipa una jornada con un amplio rango térmico. Se espera que la temperatura mínima se ubique en torno a los 12ºC durante las primeras horas de la mañana, por lo que será necesario abrigarse al salir de casa.

Sin embargo, a medida que avance el día, el sol ganará protagonismo y se sentirá el ascenso de la temperatura. La máxima estimada alcanzará los 28ºC en el Gran San Juan, lo que promete una tarde agradable y con condiciones de pleno disfrute primaveral.

En cuanto a las condiciones del cielo, se mantendrá entre parcialmente nublado y soleado durante la mayor parte de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La estabilidad atmosférica se mantendrá, aunque con la presencia de viento. Se prevén ráfagas del sector Sur a lo largo del día, con velocidades que podrían oscilar entre los 20km/h y los 46km/h en los momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.