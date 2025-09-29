Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este lunes 29 de septiembre
POR REDACCIÓN
El pronóstico del tiempo para este lunes en San Juan anticipa una jornada con un amplio rango térmico. Se espera que la temperatura mínima se ubique en torno a los 12ºC durante las primeras horas de la mañana, por lo que será necesario abrigarse al salir de casa.
Sin embargo, a medida que avance el día, el sol ganará protagonismo y se sentirá el ascenso de la temperatura. La máxima estimada alcanzará los 28ºC en el Gran San Juan, lo que promete una tarde agradable y con condiciones de pleno disfrute primaveral.
En cuanto a las condiciones del cielo, se mantendrá entre parcialmente nublado y soleado durante la mayor parte de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La estabilidad atmosférica se mantendrá, aunque con la presencia de viento. Se prevén ráfagas del sector Sur a lo largo del día, con velocidades que podrían oscilar entre los 20km/h y los 46km/h en los momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.