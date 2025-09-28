River Plate recibió a Deportivo Riestra en el estadio Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 y sufrió una nueva derrota tras la eliminación en la Copa Libertadores. Riestra se impuso 2 a 1 con goles de Antony Daniel Alonso Espinoza y Pedro David Ramírez. El gol del equipo local fue de Giuliano Galoppo.

El primer tiempo terminó 1 a 1, con goles de Alonso para Riestra y Galoppo para River. Durante el segundo tiempo, Pedro Ramírez volvió a poner en ventaja a Riestra a los 6 minutos. River intentó la reacción, y Miguel Ángel Borja marcó un gol que fue anulado por posición adelantada.

El equipo de Marcelo Gallardo sufrió la expulsión de Maximiliano Salas a los 35 minutos del segundo tiempo, quedando con diez jugadores en la cancha. River tuvo algunas oportunidades, incluyendo un disparo de Juan Fernando Quintero que fue detenido por el arquero Arce, pero no logró concretar la igualdad.

Con esta derrota, River Plate continúa sin poder recuperarse tras la eliminación de la Libertadores y suma preocupación en el Torneo Clausura, donde buscará volver al triunfo en la próxima fecha.