La solidaridad y la pasión por las motos volvieron a unirse este domingo 28 de septiembre en la sexta edición de la ExpoBikers Fest, realizada en el camping Don Bosco, en Santa Lucía. El encuentro fue organizado por el Moto Club Cóndores Cuyanos, junto a la Asociación Alas de Libertad, y convocó a más de 800 personas que disfrutaron de la exposición de motos, autos clásicos, feria de artesanos y shows en vivo.

El evento contó con la participación de 15 feriantes. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

El evento tuvo un fin solidario: la entrada consistió en un alimento no perecedero, ropa o calzado, que serán destinados a los merenderos de Caucete y 25 de Mayo. “Ha sido un evento especial con donaciones para ayudar a las personas más necesitadas tras los efectos climáticos que hemos vivido en la provincia. Estamos más que felices porque la respuesta de la gente fue enorme. Todo lo recaudado irá directo a los niños y adultos mayores que asisten a nuestros merenderos”, expresó Patricia Ocampo, presidenta de la Asociación Alas de Libertad, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Una parte de lo recaudado con las entradas. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

La solidaridad de la gente, reunió dos camionetas repletas de donaciones y tres bolsas grandes de ropa, según pudo visualizar Patricia. “En Caucete ayudamos a 80 niños y 20 adultos mayores, y en 25 de Mayo a 190 niños y 30 adultos mayores. Estos aportes significan muchísimo para ellos”, destacó Ocampo.

Autos clásicos participaron de la exposición. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

La jornada se vivió a puro espectáculo, con una gran participación del público. En el escenario tocaron dos bandas de rock y una de cuarteto, haciendo vibrar a los asistentes mientras disfrutaban del día. Además, pudieron recorrer la feria de artesanos, aprovechar los servicios de tatuadores y los stands de cortes de cabello gratuitos. “Nos sorprendió la cantidad de gente y el entusiasmo con que participaron, compartiendo y colaborando con una causa solidaria”, agregó Ocampo.

Una pareja sanjuanina que participio con su emprendimiento.(Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

El encuentro también contó con el apoyo de la Municipalidad de Santa Lucía. “Queremos agradecer al intendente Juan José Orrego y a todo su equipo, que colaboraron con sonido, iluminación y la presencia del municipio con stands de salud y deportes”, señaló Ocampo.

Integrantes de Cóndores Cuyano expusieron sus motos. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Además, Ocampo adelantó que ya se proyecta una nueva edición: “Hoy anunciamos una nueva fecha en octubre. Tendremos otro encuentro en una unión vecinal de algún barrio de Santa Lucía, siempre con el mismo objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan”.