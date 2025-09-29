Mariano Martínez estaría iniciando una nueva relación sentimental con Luva, una DJ, influencer y reggaetonera de 28 años, reconocida por sus colaboraciones con artistas urbanos como L-Gante. La diferencia de edad entre ambos es de 18 años.

Los rumores sobre este posible romance comenzaron en julio y se intensificaron tras los intercambios públicos de mensajes en Instagram, que dejaron en evidencia una conexión que va más allá de la amistad.

La periodista Karina Iavícoli confirmó que ambos fueron vistos juntos en el boliche Tequila, un lugar habitual en la escena musical y nocturna de Buenos Aires donde se conocieron y suelen frecuentar.

En las redes sociales, Mariano le escribió a Luva: “Me gustas mucho con demasiado...”, a lo que ella respondió con un juego de palabras basado en la canción “Yo y tú”: “imaginate tú yo”. En otra publicación, él elogió la energía de Luva con emojis, y ella contestó: “Ah bueno si lo decís vos”. Estas interacciones muestran una relación cercana y cómplice.

Iavícoli destacó en su programa que estos mensajes son frecuentes y difíciles de pasar por alto, citando: “Tenemos posteos donde él le contesta. ‘Me gustás mucho, demasiado’, le pone él y en otro: ‘Tu energía no la iguala nadie’”.

Por otro lado, Mariano Martínez viajó recientemente a Estados Unidos acompañado por su amigo y colega Nicolás Cabré y la futura esposa de este, Rocío Pardo. El motivo principal fue participar en una entrevista para el ciclo “La divina noche de Dante”, conducido por Dante Gebel para Eltrece, que se realiza en territorio estadounidense.

Durante su estadía en Los Ángeles, California, combinaron actividades laborales con momentos de ocio, compartiendo en sus redes sociales imágenes que reflejan un equilibrio entre trabajo y vida personal.