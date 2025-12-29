Guía completa: cómo acceder a los créditos para el agro en San Juan

El Gobierno de San Juan puso a disposición del sector agroindustrial un paquete de asistencia financiera por $11.000 millones, destinado específicamente a la próxima cosecha y elaboración 2026. A continuación, se detallan los pasos, requisitos y canales para que productores y empresas puedan acceder a estas líneas de crédito.

Líneas disponibles e instituciones responsables

El plan se ejecuta a través de tres instituciones provinciales, cada una con objetivos y montos específicos:

Banco San Juan (Línea principal: $7.000 millones) Destino: Financiamiento de cosecha y elaboración.

Monto máximo por productor: Para cosecha: hasta $60 millones. Para elaboración: hasta $400 millones.

Contacto: Centro de Atención Telefónica: 0800 888 8275 (24 horas). WhatsApp: +54 9 264 587-9394.

Agencia Calidad San Juan (Líneas: $2.500 millones) Línea para pequeños productores ($2.000 millones): Dirigida a productores con hasta 30 hectáreas. Monto máximo: $12 millones por productor.

Línea especial para bodegas ($500 millones): Para adquisición de insumos específicos para elaboración de mosto. Monto máximo: $20 millones por establecimiento.

Contacto: Dirección: 25 de Mayo Este 577, San Juan. Teléfonos: (264) 427-4191 / 427-4391 / 427-2566.

Fiduciaria San Juan (Línea: $400 millones) Destino: Capital de trabajo para compra de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Monto máximo: $20 millones por productor.

Contacto: Dirección: Av. Córdoba 390 (E), San Juan. Teléfonos: (264) 421-1591 / 613-7387.



Condiciones financieras generales

Todas las líneas comparten condiciones básicas favorables:

Plazo total: 12 meses.

Período de gracia: 4 meses iniciales.

Período de devolución: 8 meses.

Tasas de interés: Oscilan entre el 15% y el 23% según la línea, con subsidio provincial en todos los casos.

Característica especial: Los recursos se disponen de manera anticipada, antes del cierre del año en curso, para planificación de la cosecha 2026.

Procedimiento de solicitud

Según explicaron las autoridades, los interesados deben:

Contactar directamente a la institución correspondiente según su perfil (pequeño productor, bodega, empresa agroindustrial). Presentar la documentación requerida, que será especificada por cada entidad según el tipo de línea crediticia. Esperar la evaluación por parte del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, organismo que definirá los criterios formales de adjudicación.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, confirmó que ya se instruyó a su cartera para "avanzar de manera temprana" en la implementación, por lo que los canales de consulta ya se encuentran operativos.

Beneficio complementario: financiamiento de energía eléctrica

Como parte integral del plan, continúa disponible el programa que permite a establecimientos agroindustriales financiar los mayores consumos estacionales de electricidad (registrados entre enero y abril) en hasta 6 cuotas mensuales sin interés.

Este beneficio se gestiona a través del Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas de la provincia y representa un apoyo adicional estimado en $1.100 millones. Para acceder, las empresas deben inscribirse en la Dirección de Desarrollo Vitivinícola de la Secretaría de Agricultura.

Cronología y vigencia

El gobernador Marcelo Orrego destacó que este esquema es "inédito por el tiempo", ya que se activa antes de finalizar el año corriente, a diferencia de programas anteriores que solían implementarse después de la cosecha. La medida busca dar "previsibilidad y trazabilidad" a los productores para que puedan planificar la temporada 2026 con mayor certeza.

Las líneas crediticias ya se encuentran disponibles, y se recomienda a los interesados realizar consultas anticipadas dada la magnitud de los recursos y la expectativa de demanda sectorial.