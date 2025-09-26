El estreno del documental Barreda: el odontólogo femicida, disponible en Flow, volvió a poner en el centro de la escena a Gustavo Cordera. El exlíder de Bersuit Vergarabat aparece entre los testimonios y sorprendió con declaraciones en defensa de Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a su esposa, sus dos hijas y a su suegra en La Plata.

En la producción (que reúne voces de jueces, periodistas feministas, profesionales de la salud y amigas de las víctimas) Cordera justificó la reacción del femicida. “Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen”, explicó al referirse a la recordada frase incluida en la canción 'La argentinidad al palo': “Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”.

El músico fue más allá y aseguró: “Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”.

La controversia creció porque el estreno del documental coincidió con un hecho que conmocionó al país: el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, ocurrido en Florencio Varela apenas un día antes.

No es la primera vez que Cordera genera rechazo con sus expresiones. Semanas atrás participó de una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, donde su presencia reavivó críticas. Y aún pesa la frase más repudiada de su carrera, pronunciada en 2016, cuando afirmó: “Hay mujeres que merecen ser violadas”.

