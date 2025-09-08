Tras la histórica victoria de Fuerza Patria en Buenos Aires, que superó por más de 15 puntos a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, los gobernadores que integran Provincias Unidas se reunirán este lunes vía Zoom. El bloque está conformado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y busca posicionarse como alternativa a la polarización entre el kirchnerismo y el mileísmo.

El encuentro, habitual los lunes entre los mandatarios, abordará temas de gestión, aunque los resultados bonaerenses ocuparán parte central del temario. Los jefes provinciales aprovecharon para cuestionar las políticas y los modos de Javier Milei, advirtiendo que las urnas enviaron un “claro llamado de atención” al Gobierno nacional. “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y paz”, expresó Pullaro.

También se pronunciaron mandatarios peronistas y provincialistas filo-kirchneristas, quienes celebraron la victoria de Axel Kicillof y Fuerza Patria, y subrayaron la necesidad de dejar atrás discursos de odio y construir un futuro basado en producción, trabajo y justicia social. Entre ellos destacaron Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Pedro Pesatti (Río Negro).

Hasta el momento, los oficialismos provinciales lograron imponerse en nueve de las diez elecciones de 2025, mientras que La Libertad Avanza cayó en todas salvo en la Ciudad de Buenos Aires. La pulseada bonaerense reafirma la preeminencia del peronismo en la escena nacional y plantea un escenario de presión para el Gobierno de Milei de cara a las elecciones de octubre.