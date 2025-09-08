Política > Elecciones en Buenos Aires
Harán cumbre virtual de gobernadores de Provincias Unidas tras gana el peronismo
POR REDACCIÓN
Tras la histórica victoria de Fuerza Patria en Buenos Aires, que superó por más de 15 puntos a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, los gobernadores que integran Provincias Unidas se reunirán este lunes vía Zoom. El bloque está conformado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y busca posicionarse como alternativa a la polarización entre el kirchnerismo y el mileísmo.
El encuentro, habitual los lunes entre los mandatarios, abordará temas de gestión, aunque los resultados bonaerenses ocuparán parte central del temario. Los jefes provinciales aprovecharon para cuestionar las políticas y los modos de Javier Milei, advirtiendo que las urnas enviaron un “claro llamado de atención” al Gobierno nacional. “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y paz”, expresó Pullaro.
También se pronunciaron mandatarios peronistas y provincialistas filo-kirchneristas, quienes celebraron la victoria de Axel Kicillof y Fuerza Patria, y subrayaron la necesidad de dejar atrás discursos de odio y construir un futuro basado en producción, trabajo y justicia social. Entre ellos destacaron Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Pedro Pesatti (Río Negro).
Hasta el momento, los oficialismos provinciales lograron imponerse en nueve de las diez elecciones de 2025, mientras que La Libertad Avanza cayó en todas salvo en la Ciudad de Buenos Aires. La pulseada bonaerense reafirma la preeminencia del peronismo en la escena nacional y plantea un escenario de presión para el Gobierno de Milei de cara a las elecciones de octubre.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".