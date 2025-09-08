Salud y Bienestar > Ejercicio
Cuánto se recomienda caminar por día según expertos en salud
POR REDACCIÓN
Incorporar la caminata diaria como parte del estilo de vida es fundamental para mantener una buena salud. Shana Maleeff, nutricionista, explicó en la revista Natura que caminar dos kilómetros por día, sin importar el lugar, la hora o la velocidad, permite quemar calorías y disminuir notablemente los niveles de estrés.
La especialista señaló que esta práctica regular se transforma en una herramienta eficaz para adelgazar cuando se combina con una alimentación saludable, control del estrés y un descanso adecuado. “Tomamos energía a través de los alimentos y, luego, la quemamos con el funcionamiento del cuerpo (respirar o digerir alimentos) y al movernos activamente (caminar o hacer ejercicio)”, afirmó Maleeff.
Además, caminar contribuye a reducir hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, cuya elevación puede favorecer el aumento de peso. La nutricionista agregó: “Caminar no solo quema calorías, sino que también ayuda a reducir el estrés, lo que puede conducir a la pérdida de peso. Cuando nos privamos del sueño, tendemos a elegir alimentos que no son saludables. Caminar puede ayudar a quemar el exceso de energía, así como a relajar la mente para contribuir a una mayor tranquilidad, lo que lleva a un sueño más reparador”.
La cantidad de calorías que se queman durante la caminata varía según la edad, altura, peso, intensidad, duración y ritmo. En términos generales, una persona puede quemar alrededor de 100 calorías al recorrer poco más de 1,5 kilómetros a un ritmo suave, y esta cifra aumenta si se incrementa la velocidad.
