El 1 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó un ajuste salarial del 1,3% para el personal doméstico durante el último mes del año. Este incremento corresponde a la segunda parte de un aumento total del 2,7% anunciado en noviembre, que se dividió en un 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Además del ajuste, la CNTCP estableció el pago de un bono no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero de 2026, para quienes trabajan más de 16 horas semanales. Este beneficio se suma al aguinaldo que reciben los trabajadores domésticos en junio y diciembre.

Publicidad

La comisión, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, decidió implementar los aumentos de manera escalonada. Esta actualización impacta a más de 1,3 millones de personas que trabajan en casas particulares en todo el país.

Desde septiembre no se habían registrado incrementos en este sector, luego de un aumento acumulado del 6,5% repartido entre julio y septiembre. Según datos recientes, los pagos que reciben las trabajadoras suelen superar en al menos $2.000 por hora los valores oficiales establecidos.

Publicidad

Tras aplicar el ajuste del 1,4% en noviembre y con la próxima suba del 1,3% en diciembre, las escalas salariales vigentes de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) indican que el pago por hora para personal de tareas generales —como la limpieza— será de $3.135,96 para quienes tienen retiro y $3.383,53 para quienes trabajan sin retiro, considerando hasta 24 horas semanales con el mismo empleador.

Estos valores son referenciales, ya que en la práctica los salarios suelen duplicar estas cifras, ubicándose entre $6.000 y $8.000 por hora dependiendo de la zona geográfica.

Publicidad

El régimen salarial contempla diversas categorías, siendo la de tareas generales la más frecuente en las contrataciones bajo relación de dependencia. Estas tareas incluyen mantenimiento, limpieza y orden en hogares, departamentos o pequeños comercios, sin importar el tamaño ni la carga horaria.

Los trabajadores que desempeñan funciones en varias categorías cobran según la función mejor remunerada. Además, se otorga un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual por cada año completo de trabajo, vigente desde el 1 de septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin carácter retroactivo.

Para quienes laboran en zonas consideradas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en Buenos Aires, existe un adicional del 30% sobre los salarios mínimos.

Respecto al aguinaldo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclara que se paga a los trabajadores domésticos al finalizar los semestres de junio y diciembre. Su cálculo corresponde al 50% del mejor sueldo percibido en el semestre. En caso de que la prestación sea inferior a seis meses, el aguinaldo se liquida proporcionalmente, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Por ejemplo, si una empleada trabajó cuatro meses en el último semestre, le corresponderá recibir un aguinaldo equivalente al 66,67% de la mitad del sueldo más alto percibido en ese período.