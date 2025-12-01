Tesla continúa consolidando su posición en el mercado automotor europeo en 2025, alcanzando un hito histórico en Noruega. La compañía liderada por Elon Musk ha vendido más autos en lo que va del año que cualquier otra automotriz en un periodo anual completo, según datos recientes de matriculación.

Tesla ya superó el récord anual anterior de Volkswagen, que databa de 2016 con 26.575 vehículos vendidos. En lo que va del año, la marca estadounidense ha registrado 28.606 unidades en Noruega, impulsada principalmente por la demanda del Model Y, que se ha consolidado como uno de los autos más solicitados en el país.

El crecimiento de Tesla en Noruega ha sido notable, con un aumento del 34,6% en ventas entre enero y noviembre, pese a un clima europeo menos favorable para la compañía debido a controversias en torno a la figura de Musk. Solo en noviembre se inscribieron 6.215 vehículos nuevos, lo que triplica las ventas del mismo mes del año anterior.

Este auge responde en gran medida a la anticipación de los consumidores ante un ajuste impositivo que entrará en vigencia en enero, motivando una carrera por adquirir vehículos eléctricos. En este contexto, el mercado automotor noruego también experimentó un crecimiento general del 70% interanual en noviembre.

Geir Inge Stokke, director ejecutivo de la Federación Noruega de Carreteras (OFV), describió la situación como “un verdadero boom de autos”. Además, la transición energética en Noruega avanza firmemente: el 97,6% de los autos nuevos vendidos en noviembre fueron completamente eléctricos, alineándose con el objetivo nacional de eliminar motores nafteros y diésel para 2025.

Este desempeño en Noruega contrasta con las cifras globales de Tesla. Según la consultora Visible Alpha, se prevé una caída del 7% en entregas mundiales para este año, mientras que en Europa las ventas acumuladas hasta octubre disminuyeron cerca del 30%, tendencia que continúa en noviembre.

Noruega ha sido un mercado estratégico para Tesla desde hace más de una década, gracias a sus fuertes incentivos para la movilidad eléctrica. Tras un arranque lento del Model Y en 2025, la demanda se reactivó con fuerza desde el segundo trimestre, impulsada por una actualización muy esperada por los usuarios.