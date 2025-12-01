Ronald Araujo, capitán y figura destacada del FC Barcelona, ha solicitado al club un tiempo indefinido para recuperarse en el plano mental y psicológico. Esta decisión se produce tras un periodo de creciente agobio que alcanzó un punto crítico luego de su expulsión en un partido de Champions League contra el Chelsea.

El defensor uruguayo, de 26 años, admitió que su malestar psicológico ya existía antes del incidente en la Champions, pero que esta situación intensificó su estado. Aunque físicamente se encuentra en buenas condiciones, Araujo considera que lo más honesto es apartarse temporalmente para volver en plenitud tanto anímica como mental.

La directiva del Barcelona, encabezada por el presidente Joan Laporta, junto con el director deportivo Deco y el entrenador Hansi Flick, ha manifestado un apoyo absoluto. Laporta señaló: “Quiero animar y defender a Araujo. Además, el club ha puesto a disposición todos los recursos necesarios, incluido apoyo psicológico, y ha dejado claro que no existe presión alguna respecto a una fecha de regreso.”

El entorno cercano del jugador, que incluye a su familia, agentes y compañeros, también le ha brindado respaldo. La plantilla del equipo ha mostrado solidaridad, valorando el compromiso y la preocupación que el zaguero demuestra hacia el grupo, incluso en circunstancias difíciles.

En la previa del encuentro frente al Atlético de Madrid, Hansi Flick se expresó sobre la situación: “Ahora mismo no está preparado para jugar. Es una situación privada y el club le da todo el apoyo que necesita.” El entrenador subrayó la importancia de respetar el proceso de recuperación de Araujo y reiteró la disposición del club para acompañarlo en este camino.

El episodio que marcó un punto de inflexión en la salud mental de Araujo fue su expulsión en el partido de Champions League ante Chelsea, hecho que aumentó la presión y la ansiedad que ya venía experimentando. A pesar de ello, el jugador mantuvo una actitud profesional, aceptando suplencias y desempeñándose en posiciones no habituales, llegando incluso a anotar el gol de la victoria frente al Girona.

El FC Barcelona ha reafirmado que la prioridad es la salud mental del futbolista y que contará con todo el respaldo necesario durante su proceso de recuperación, sin establecer una fecha concreta para su reincorporación al equipo.