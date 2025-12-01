Desde diciembre, el Gobierno actualizó el monto mínimo a partir del cual los autos nuevos deben pagar el impuesto interno, conocido popularmente como impuesto al lujo, para el próximo trimestre. La actualización fue del 17,65%, fijando un nuevo valor base cercano a $102.600.000 para la aplicación del tributo.

Este cambio se da en el marco de modificaciones implementadas durante el año, entre las que destaca la eliminación de la escala 1, que imponía un 20% a autos de gama media, y la reducción a la mitad de la alícuota de la escala 2, que pasó del 35% al 18%. Actualmente, la escala 2 sigue gravando autos de mayor valor con un impuesto efectivo del 21,95%.

Estas medidas impulsaron un aumento inmediato en la venta de autos importados con precios entre 40 y 70 millones de pesos, que antes enfrentaban una carga impositiva real del 25%. Además, algunos vehículos que antes tributaban el impuesto ahora quedan exentos, lo que podría significar una disminución de hasta $16.300.000 en su precio final, según un informe de Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Por ejemplo, un auto con precio mayorista de $118.979.687 podría pasar a costar $102.667.764, lo que implica una baja del 13,71%. El primer modelo en reflejar esta reducción fue el SUV Hyundai Santa Fe, que bajó su precio de USD 79.000 a USD 70.900, una rebaja del 10,2%, al quedar por debajo del nuevo mínimo para pagar el impuesto.

Sin embargo, cada marca debe analizar cuidadosamente sus márgenes y los de su red de concesionarios para determinar si un modelo puede quedar exento del impuesto. Esto recuerda la situación previa a la eliminación de la escala 1, cuando el impuesto afectaba a autos medianos generalistas y no a vehículos considerados de lujo.

En ese entonces, las compañías solían fijar precios virtuales o máximos, que no siempre coincidían con los valores reales, ya que al momento de la compra el consumidor debía abonar un monto adicional para alcanzar el precio verdadero del automóvil.

Esta práctica se sustentaba en un mercado cerrado, con pocas importaciones y escasa competencia, lo que permitía a marcas y vendedores aplicar sobreprecios sin restricciones. Actualmente, esa condición no se cumple, lo que limita estas maniobras.

La eliminación o reducción de este impuesto podría generar varios efectos. Entre los más inmediatos se espera un aumento en la demanda de autos 0 km, ya que más personas podrían acceder a vehículos de gama superior, y algunos adelantarse en la decisión de compra.

Además, un mayor volumen de ventas podría compensar parcialmente la menor recaudación fiscal. No obstante, también se prevé que los precios de los autos usados bajen, ya que la reducción en el costo de los vehículos nuevos influiría en el mercado de usados para mantener su atractivo frente a los modelos 0 km.