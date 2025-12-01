Un grave episodio de violencia se registró en Angaco, donde un hombre fue detenido por amenazar a su pareja con un arma blanca y resistirse al accionar policial. El hecho ocurrió en un callejón del departamento, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una agresión en curso.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre identificado como González, mayor de edad, portando un cuchillo tipo Tramontina de mango negro. Según informaron desde la Comisaría 20°, el sujeto no solo continuó agrediendo verbalmente a su pareja, sino que también comenzó a insultar y amenazar al personal policial que intentaba intervenir.

En medio del operativo, González intentó atacar a uno de los oficiales con el arma blanca. Durante el forcejeo, el agresor provocó la caída de la motocicleta de un agente, ocasionando daños en el freno delantero, pedalín derecho y espejo lateral.

Los efectivos lograron reducirlo y proceder a su aprehensión. La víctima, una mujer mayor de edad, resultó ilesa pese a la violencia del episodio.

González quedó detenido y será puesto a disposición de las autoridades judiciales por amenazas agravadas con arma blanca, lesiones en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.