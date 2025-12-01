El S&P Merval en dólares trepó 2,6%, subió por quinta jornada consecutiva y superó los 2.000 puntos, pero los bonos soberanos cerraron a la baja este lunes 1 de diciembre, luego de una ganancia de los hard dollar de 0,3% promedio durante noviembre. En tanto, el riesgo país se ubicó en torno a 648 puntos básicos.

El índice bursátil local avanzó 1,1% a 3.060.289,11 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 2,6% a 2.044,49 puntos, alcanzando así un máximo desde el 30 de junio. A nivel individual, las acciones cerraron con mayoría de subas, encabezadas por Transener (+5,1%) y Central Puerto (+4,8%).

Por su parte, los ADRs cerraron a la bajas en Nueva York, en sintonía con los principales índices del mundo, que retrocedieron hasta 0,8% liderados por el Dow Jones. Las bajas estuvieron encabezadas por Cresud (-3,6%), seguida de Loma Negra (-2,3%) e IRSA (-1,9%).

En tanto, en el mes previo al pago de cupones, los títulos en dólares operaron con bajas generalizadas en la plaza local, mientras que en el exterior cotizaron con disparidad. El Bonar 2038 cayó 1% y liderando las pérdidas.